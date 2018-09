Een pauze zorgde voor Oranjekeeper Loes Geurts weer voor plezier in voetbal

Op het eerste gezicht is er niet zo heel veel veranderd bij de voetbalsters van Oranje, vindt keeper Loes Geurts. Zelfde bondscoach, zelfde spelersgroep en zelfde doel: kwalificatie voor het WK 2019, volgend jaar in Frankrijk.

De belangrijkste verandering schuilt misschien wel in haar zelf, beaamt ze. Geurts (32) besloot vorig jaar, nadat de Nederlandse voetbalsters geschiedenis hadden geschreven door in eigen land Europees kampioen te worden, afstand te nemen van het voetbal. "De batterij is even leeg", schreef ze op haar Instagram-pagina. "Of die weer voldoende opgeladen kan worden voor een vervolg, zal de tijd uitwijzen."

Ruim een jaar later is ze terug bij Oranje, dat zich morgen in en tegen Noorwegen kan kwalificeren voor het WK. Een gelijkspel volstaat. Geurts oogt relaxed. Met een beker koffie in de hand neemt ze plaats in een van de oranje fauteuils op het trainingscomplex van de KNVB. Of ze veranderd is? "Dat denk ik wel", zegt ze. "Ik voetbal met meer plezier dan een tijdje terug. Vroeger moest alles goed zijn en móést ik presteren, nu wil ik presteren omdat ik iets doe wat ik leuk vind. Dat besef is belangrijk. Ik voel veel meer rust nu."

Hard werken, maar niet spelen

Het seizoen 2016/2017 was mentaal zwaar, bekent Geurts. Ze was reservekeeper bij Paris Saint-Germain, dat de Champions League-finale verloor van Olympique Lyon, en moest ook toezien dat haar concurrente Sari van Veenendaal een belangrijk aandeel had in de Europese titel van Oranje. "Vooral in Parijs heeft het voetbal me meer energie gekost dan dat het me opleverde", vertelt de Friezin. "Omdat ik daar heel hard moest werken, terwijl ik niet speelde. Daarbij kwam dat ik hier (bij Oranje, red.) mijn oude plek niet terugwon. Dat vond ik pittig. De batterij liep langzaam leeg. Vóór het EK had ik al min of meer besloten dat het erna klaar zou zijn. Dat gaf me een boost om nog één keer alles te geven."

Daarna was ze op. Geurts trok zich terug in Gotenburg, waar ze onder contract stond bij Kopparbergs/Göteborg FC, en deed de eerste weken helemaal niets. Het werkte bevrijdend. "Als voetballer denk je voortdurend na over hoeveel je slaapt, wat je eet en je leeft steeds ergens naartoe. Ik weet nog dat ik een paar weken nadat ik gestopt was op vakantie ging met mijn vriend. 's Avonds op een terras bedacht ik me: we kunnen nu ook patatas bravas en een wijntje nemen. Dat was gek, omdat ik van nature van structuur hou, maar tegelijkertijd ook heerlijk." Ook onvergetelijk: de reis die ze met haar moeder maakte naar Bhutan, een unieke ervaring dankzij haar break.

Ook als je goed in je vel zit, is er niks mis mee om eens met iemand te praten Loes Geurts

Eenmaal terug in Zweden begon het te knagen. Moest ze aan de slag als fysiotherapeute of wilde Geurts (117 interlands) weer het veld in? Het werd het laatste. "Het voelde vertrouwd, maar ook fijn en veilig om weer de voetbalwereld in te stappen", bekent ze. "Ik geniet nu veel bewuster van alles. Dat geeft me veel energie."