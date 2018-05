Een paar pieken, veel dalen; dat is het leven van een topsporter

Oud-wielrenner Lieuwe Westra publiceerde vorige week zijn biografie 'Het Beest', waarin hij openhartig vertelt over zijn depressie. Westra is lang niet de enige (oud-)topsporter die kampte met ernstige psychische problemen. Ook oud-schaatser Stefan Groothuis, de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon en bobsleeër Jeroen Piek lieten eerder weten dat ze met een depressie hebben geworsteld.

Of een depressie onder (oud-)topsporters vaker voorkomt dan onder de gemiddelde bevolking, valt moeilijk te zeggen. Diverse onderzoeken spreken elkaar tegen.

"Er is veel verborgen leed", stelt voormalig tafeltennisster Bettine Vriesekoop. Er ligt een belangrijke taak voor sportkoepel NOC-NSF, vindt oud-zwemster Conny van Bentum, die tegenwoordig teamarts is van de Nederlandse hockeyploeg en in het dagelijks leven werkt als huisarts. "Wat nog totaal ontbreekt, is een goede begeleiding na een evenement als de Olympische Spelen."

Vriesekoop: "Lichaam en geest gaan in zo'n geval vaak samen. Ik ben overtraind geweest. Op mijn 23ste, 24ste kreeg ik de ziekte van Pfeiffer, waardoor ik drie maanden lang zwetend op bed heb gelegen. Ik was in die periode heel verdrietig. Er waren meerdere momenten waarop ik het niet meer zag zitten. Fysiek en mentaal zat ik er helemaal doorheen."

Van Bentum: "Ik denk dat topsporters - omdat ze vaak monomaan, bijna op het autistische af, hun sport beleven - wel een verhoogd risico lopen op een depressie. Als een blessure een einde maakt aan een carrière, het klassieke zwarte gat zich opent of in de periode na een groot evenement als de Olympische Spelen. Een atleet leeft zó lang naar zo'n groot doel toe, dat het gat erna ontzettend leeg kan zijn."

Vriesekoop: "Ik denk dat er nog een taboe rust op het erkennen en uiten van die emoties. Zeker in de voetballerij. Als individueel sporter sta je onder grote druk. Je wilt je sponsors tevreden stellen, je wordt gezien als voorbeeld en het laatste wat je wilt, is overkomen als een softie."

Van Bentum: "Ik denk dat veel mensen niet goed begrijpen onder welke hoogspanning een topsporter staat. Er komen zoveel emoties, spanningen en verwachtingen bij kijken. Iemand die goud wint, kan makkelijk zeggen dat het 't allemaal waard is geweest. Maar wat voelt de atleet die vier jaar lang dag in dag uit alles heeft gegeven en nipt vierde wordt? Dat roept heel andere emoties op."

De coach ziet meer

Van Bentum: "Soms is het lastig om depressiviteit te herkennen. Om een voorbeeld te geven: de hockeymannen zagen elkaar in december voor het eerst na de Olympische Spelen van Rio (in augustus 2016, red.). Hoe kom je er dan achter of ze zich mogelijk in een depressie bevinden? Ik bel ze - zeker de gestopte spelers - altijd op na een groot evenement. Ik stel simpele vragen als: Hoe gaat het met je? Kun je je draai een beetje vinden? En hoe gaat het qua werk? Als teamarts vind ik dat mijn verantwoordelijkheid. Ik probeer ze in een vroeg stadium ook voor te bereiden op dat wat komen gaat."

Als je niet in topvorm bent, gaat ook het ego spreken: ik kan het niet, de ander is beter Bettine Vriesekoop

Vriesekoop: "Ik denk dat er ook een belangrijke rol ligt voor de coaches. Ik begeleid nu toevallig een aantal pupillen in het tafeltennis. Het moeilijkste voor een coach is om in het lichaam en de geest van de ander te komen. Als coach moet je dus vragen en doorvragen. Alleen zo weet je wat er echt speelt."

Van Bentum: "Zeker. Als teamarts ben ik verantwoordelijk voor de gezondheid van topsporters. De psychische gezondheid hoort daarbij. Zoiets doe ik in samenspraak met de coach. Een coach die dagelijks met spelers werkt, ziet toch vaak meer. Als een depressie geconstateerd wordt, stuur je een topsporter allereerst door naar de huisarts. Als ik zo iemand op bezoek krijg, kijk ik naar de ernst van de klachten, of het eerder voorgekomen is. En we kijken of er psychische hulp of medicatie bij moet komen."