Een overwinningsroes helpt een team in de volgende wedstrijd

Duitse elftallen groeien in een toernooi en raken in een overwinningsroes, in Siegesstimmung, in goed Duits. Dat geloof krijgt nu een wetenschappelijke onderbouwing. Teams die een paar wedstrijden achter elkaar hebben gewonnen, hebben meer kans om een volgende wedstrijd ook te winnen.

Zelfs als je rekening houdt met de individuele kwaliteiten van spelers, stuwt zo’n zegereeks de kansen nog eens extra op, schrijven Amerikaanse economen in het vakblad Nature Human Behaviour.

Gek genoeg was het effect het sterkst bij cricket en honkbal, waar juist de vorm van de individuele slagmannen belangrijk is

Ze vergeleken de teamprestaties in diverse competities: het Amerikaanse honk- en basketbal, de Engelse Premier League en de eredivisie van het Indiase cricket. Ook een online spel voor teams werd onder de loep genomen. Ze beoordeelden alle individuele spelers, berekenden daaruit de kwaliteiten van de teams en gingen na in hoeverre die gegevens voorspellend waren voor winst of verlies.

Niet helemaal dus, het verleden bleek wel degelijk een woordje mee te spreken. Gek genoeg was het effect het sterkst bij cricket en honkbal, waar juist de vorm van de individuele slagmannen belangrijk is. Kennelijk gaat het er niet zozeer om dat spelers op elkaar ingespeeld raken, maar dat ze in een winning mood komen.

Al moet je het effect niet overdrijven, waarschuwen de onderzoekers. Je merkt het pas als teams aan elkaar zijn gewaagd. Met een stelletje krukken win je de wereldbeker niet. Hoe goed het thuis ook ging.

