Een overleden burgemeester en een vermiste vrouw

In de loop van de ochtend was de rouw zo aangezwollen dat de geliefde burgemeester het zelf ongemakkelijk zou hebben gevonden.

Lees verder na de advertentie

De media bliezen het beklag aan tot mythische proporties. De NOS plaatste een nieuwsbericht met daarin een foto van een dubbele regenboog boven de Stopera en schreef erbij dat deze verscheen vlak na de bekendmaking van de dood van de burgemeester.

Er is gedeeld verdriet, gedeelde betrokkenheid, door media gretig aan elkaar gestikt

Theodor Holman schreef voor Het Parool dat de merels in het Vondelpark een angstig vermoeden hadden en de zon in mineur tegemoet zongen. En dat het nieuws een requiem werd.

Een tekenaar, Joep Bertrams, maakte voor dezelfde krant een cartoon waarin de burgemeester de stad laat gaan, de stad als een driejarig kind dat voor het eerst leert fietsen.

Amsterdam, de eeuwenoude stad.

Het aanzwellen was een zwelgen geworden.

Er is zoveel te halen uit gemeenschappelijk verdriet. Vooral behoefte aan iets verbindends. Verbinden, dat kon de burgemeester.

De dubbele regenboog die zijn doodsbericht opluisterde zag ik later ook terug boven een vijver, in het midden van het land.

Daar hadden politie en brandweer gedregd naar Anne, Anne Faber, een vermiste jonge vrouw van 25 uit Utrecht. Haar foto, een laatste selfie in de regen, werd op verzoek van de familie al dagen doorgegeven op het internet.

Het medeleven was groot.

Omdat ze vermist raakte ergens tussen Baarn en Utrecht en haar fiets was teruggevonden in die vijver bij Huis ter Heide, was ook ik er meer door aan gegrepen: dit gebied ligt niet ver van mijn huis, en niet ver ervandaan fietst regelmatig mijn dochter naar haar school.

Lang heb ik gekeken naar die laatste selfie die ze maakte, in de omgeving van Baarn, de selfie die ze naar haar vriend stuurde. Hij is gemaakt in de stromende regen, haar donkere jas, hoog gesloten, is doorweekt. Haar gezicht is een beetje een grimas, maar ze steekt twee vingers op, ik weet niet wat dat precies betekent. 'Het betekent vrede,' zegt mijn dochter.

'Heel het land leeft mee,' had de verslaggeefster van RTV Utrecht gezegd. Ze stond in de nacht bij die vijver waar de politie met het dreggen was begonnen en haar zender zond dit live uit op Facebook. De camera zoomde af en toe in op mannen in rode en gele pakken die beschenen door grote lampen door het donkere water waadden.

Er waren mensen boos over deze verslaggeving. Ook toen, onder het oog van camera's, in de ochtend de vijver werd drooggepompt.

Anne Fabers fietstocht en vermoedelijke route was al gemeengoed geworden, bij zoektochten hadden zich talloze vrijwilligers gemeld, die samen met de politie bossen en velden hadden uitgekamd.

'We zien dat ze nu iets uit het water halen,' zei een vrouw in de studio van RTV Utrecht.

Het is vrijdagmiddag. Anne is nog zoek. Ja, er is gedeeld verdriet, gedeelde betrokkenheid, door media gretig aan elkaar gestikt.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Lees hier alle afleveringen van Klein Verslag.