Een overheid die geluk voor ons invult, dat moet je niet willen

De wethouder van financiën kreeg ‘geluk’ aan zijn portefeuille toegevoegd, en er is door de gemeente een heuse projectleider ‘geluk’ aangesteld.

Wie kan daar nou tegen zijn? Denkend aan politici die het volk gelukkig maken zie ik echter beelden voor mij van juichende en lachende mensen die keurig in het gelid in kolonnes langs de op een hoog podium verheven leider van een of andere totalitaire staat marcheren. Van regimes die menen op zo’n manier te moeten tonen hoe gelukkig de politieke leiding de gewone mensen maakt, weet je één ding zeker: in dit land heerst diepe ellende. Achter de gemaakt blije gezichten gaat misschien de hoop schuil bij de grote leider in het gevlei te komen, maar in ieder geval bij alle burgers de angst voor de gevolgen als men niet hard genoeg heeft gejuicht.

Nu wil ik de brave wethouders in Schagen er geenszins van betichten dat zij zich als een Kim Jung-un of een Nicolás Maduro op een voetstuk wensen te plaatsen. Zonder enige twijfel zijn de bedoelingen in Schagen goed; en zijn de politici er lang niet zo verdorven als in Noord-Korea en Venezuela. Maar hoe hij de inwoners van Schagen eigenlijk gelukkig kon maken, wist ook de wethouder van ‘financiën en geluk’ desgevraagd niet te vertellen. Hij kondigde aan daar onderzoek naar te gaan doen.

Wat de een gelukkig maakt, doet de ander niets

Die moeite kan hij zich beter besparen. Want wat de ene mens gelukkig maakt, doet een ander niets of vindt die ander zelfs ronduit onaangenaam. De ene mens geniet van stilte, als hij geen enkel geluid hoort behalve misschien het ruisen van een enkel blad of het getsjilp van een vogel. De ander wordt van stilte hoogst onrustig, en begint onmiddellijk te praten of muziek te luisteren om maar van de stilte verlost te raken. Wat als hij dit doet in de buurt van de stilte-zoeker, deze laatste persoon weer ernstig zal verstoren. Zo kun je op tal van terreinen van het leven doorgaan. Mensen verschillen van elkaar, gelukkig, en dus verschillen ook hun ingrediënten van geluk.

Natuurlijk zijn er zaken waar heel veel mensen gelukkig van worden. Liefde is een voorbeeld, hoewel dit tevens een bron van onpeilbaar verdriet kan zijn, maar het geluk dat hierbij wordt ervaren is het gevolg van verliefdheid en niet van een poging gelukkig te worden. Het is bovendien een goed voorbeeld van een uiterst belangrijk gebeuren in een menselijk leven waar een overheid zich vooral zo ver mogelijk van moet houden.

Dát nu kan een overheid, als het om menselijk geluk gaat, in zijn algemeenheid het beste doen. Ruim twee eeuwen geleden, onder andere wijs geworden door de ervaringen met de Franse Revolutie, waarschuwde de liberale denker Benjamin Constant reeds voor politici die burgers geluk beloofden: ‘Zij zullen tegen ons zeggen: wat is tenslotte het doel van al jullie inspanningen, het motief achter al jullie werk, het object van al jullie hoop? Is dit niet geluk? Wel dan, laat het geluk aan ons over en wij zullen het jullie geven.’ Maar een overheid die gaat invullen wat geluk inhoudt, ontneemt burgers onvermijdelijk de vrijheid een leven naar eigen inzicht te leiden.