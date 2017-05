Een op tien NS-treinen is te laat voor aansluiting

De treinen van de Nederlandse Spoorwegen reden in de eerste maanden van 2017 minder stipt ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers over de prestaties van de NS. Ook misten meer mensen hun aansluiting en vielen meer treinen uit.

Hildebrand van Kuyeren van Treinreiziger.nl analyseerde de cijfers en schrok van de resultaten. “De drukte op het spoor neemt de laatste jaren zo toe dat de kwaliteit onder druk is komen te staan”, zegt Van Kuyeren. “Dat merk je als reiziger nu echt wel.”

Zo is een op de tien treinen dusdanig laat dat aansluitingen gemist worden, is het aantal uitgevallen treinen bijna verdubbeld van 1,5 naar 2,7 procent en zijn de vertragingen toegenomen.

In het eerste kwartaal van 2016 had 8 procent van de reizigers minimaal vijf minuten vertraging, nu is dat 9,5 procent. Het aantal vertragingen van meer dan een kwartier nam ook licht toe naar bijna 3 procent.

Hogesnelheidslijn

Op de hogesnelheidslijn (HSL) waren de prestaties een stuk beroerder. Meer dan een vijfde van alle reizigers had minimaal vijf minuten vertraging in de eerste maanden van dit jaar. Ruim 8 procent moest meer dan een kwartier wachten. Het aantal lange vertragingen is wel licht gedaald. Ook vielen tot nu toe minder HSL-treinen uit.

Die verbetering is broodnodig. Het staatsbedrijf kreeg vorige maand een boete van 1,25 miljoen euro te verstouwen vanwege de slechte prestaties op de HSL. De vele uitgevallen treinen en beperkte zitplaatsen voor reizigers waren aanleiding voor de geldstraf van het ministerie van infrastructuur.

Een woordvoerder van NS geeft als verklaring voor de slechte prestaties het nieuwe spoorboekje dat eind vorig jaar is ingegaan. “Eens in de tien jaar wijzingen we de dienstregeling volledig”, zegt de woordvoerder. “We hielden rekening met een aantal maanden met opstartproblemen. We zien nu dat de stiptheid langzaam op niveau komt.”

Opvallend is dat de treinen op het HSL-spoor niet meer het slechtst presteren van al. De intercity tussen Lelystad en Dordrecht doet het nog net iets slechter door werkzaamheden begin dit jaar.