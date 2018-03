Een op de vijf Nederlanders heeft zware slaapproblemen

Hij staat hier nu op de derde verdieping, volgehangen met pleisters, draden en sensoren zodat neurologen precies kunnen zien hoe Hendrik afgelopen nacht sliep. “Och, ik mag niet klagen”, zegt hij op de vraag van de arts.

Maar eigenlijk mag dat best, als je hoort wat hij allemaal probeerde om van zijn slaapapneu af te komen. Bij apneu stokt de adem tijdens het slapen minstens tien seconden doordat iets de keel afsluit, bijvoorbeeld de tong. Daardoor wordt de patiënt continu half wakker en rust niet goed uit. Het lagere zuurstofgehalte in het bloed kan organen als het hart en de hersenen schaden.

Zo’n tien jaar geleden kwam Hendrik achter zijn probleem, toen hij met familie in een vakantiehuisje zat. Zijn tante merkte op dat hij ’s nachts ‘een heel bos liep door te zagen’, en dat zijn ademhaling ook wel­eens een tijd stilstond.

Door dat onrustige slapen is hij aan het eind van de dag gebroken, zegt Hendrik. Meer dan eens heeft hij zitten knikkebollen als hij voor zijn werk met de auto op pad was. “Dan moest ik echt even langs de weg stoppen voor een hazeslaapje.”

Ademhalingsapparatuur zoals een zuurstofmasker en een beugel in de mond mochten niet baten. Zo ook de zware operatie in december niet. Chirurgen plaatsten Hendriks gehemelte toen een stukje omhoog en voorzagen zijn tong van littekens om die minder slap te maken. Om te kijken hoeveel die operatie hielp, kwam Hendrik nu opnieuw een nachtje slapen. Maar hij kan er zelf al over zeggen: hooguit een kleine verbetering. “Ik voel me niet herboren.”

Juist daarom wil hij niet met zijn volledige naam in de krant. “Over vijftien jaar kunnen toekomstige werkgevers dan nog steeds lezen dat ik slecht slaap.” Dan nemen ze hem echt niet meer aan, denkt hij.

Insomnia

Hendrik slaapt weliswaar gebroken en zeer onrustig, hij slaapt wél snel in. Een ander deel van de Nederlanders met een slaapstoornis lukt het überhaupt niet om in slaap te vallen. Chronische slapeloosheid, ook wel insomnia genoemd. “Al is slapeloosheid eigenlijk een ietwat misplaatste term”, zegt somnoloog Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut.

“Slapen doen ze wel degelijk, het voelt alleen niet zo. Om de paar seconden wil hun brein even peilen wat er in de omgeving gebeurt. Of de slaapkamer nog wel veilig is. Het is bij hen dus over-alert.” Echt helemaal wakker worden is dat niet, maar zo voelt het wel.

Tot nu toe is cognitieve gedrags­therapie de beste remedie.

Van Someren vergelijkt dat met een duikboot onder water, die constant de periscoop even omhoog steekt om boven het wateroppervlak te kijken. “In het lab zien we dat hoe vaker dat soort periscoop-momenten optraden in hun hersenen, hoe sterker mensen het idee hadden de hele nacht wakker te liggen.”

Tot nu toe is cognitieve gedrags­therapie de beste remedie. Het opschrijven van de gedachten over het slaapprobleem en die eventueel ontkrachten – ‘ik denk dat ik niet functioneer met minder dan acht uur slaap per nacht, maar is dat ook zo?’, en gedrag uitzoeken dat werkt. “Zoals weinig koffie, weinig op beeldschermen kijken voor het slapen gaan en geen drukke vergaderingen na 18.00 uur.”

