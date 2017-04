Een ongemakkelijke rel om een spotje

"In de week waarin tientallen christenen zijn vermoord vanwege hun geloof, scheurt Trouw de beeltenis van Christus door. Kunt u mij zeggen wie u hiermee denkt te winnen voor nieuwe abonnementen? Of is het uw bedoeling om afscheid te nemen van uw christelijke lezers? Zeg me dat ik me heb vergist.''

Deze lezer vergiste zich in die zin dat het spotje niet van Trouw was, maar van de hulporganisatie Kerk in Actie. Naar mijn verwachting zal dat zijn verontrusting en wellicht zijn boosheid, alleen maar groter hebben gemaakt. Uitgerekend een specifiek christelijke organisatie maakt reclame met het versnipperen van een beeltenis van Jezus.

We kregen over dit spotje van Kerk in Actie een reeks brieven. Merendeels negatief, maar er waren ook lezers die er iets positiefs inzagen. "In de eucharistie breken en delen wij immers ook het lichaam van Christus. Is er een mogelijkheid dat we deze reclame juist als toenadering en kans voor oecumene zien?", schrijft Camil Staps vandaag in de rubriek lezersreacties.

Toeval

De rel om dit spotje had voor mij om een andere reden iets ongemakkelijks. In de Verdieping van afgelopen dinsdag publiceerden wij over twee pagina's een verhaal over de vraag hoe musea en universiteiten om moeten gaan met afbeeldingen van de profeet Mohammed. Dit aan de hand van een interview met religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab. Mohammed, zo was zijn verhaal, werd aanvankelijk wel afgebeeld maar in de afgelopen honderden jaren is er een soort beeldverbod ontstaan, met alle gevolgen van dien voor mensen die om wat voor reden dan ook de profeet afbeelden.

De omvang van dit verhaal stak wat schril af met onze berichtgeving afgelopen woensdag over het Kerk in Actie-spotje, een twee-kolommer op pagina 4. Gezien de ophef in christelijke kringen hadden we best ruimer kunnen uitpakken. De suggestie had kunnen zijn dat we over de belangrijkste held van die andere religie meer schrijven dan over onze 'eigen' profeet.

Als je al tot die vaststelling was gekomen, dan speelde ook hier het toeval een rol. Aanvankelijk was het de bedoeling ruimer uit te pakken, maar door het ontbreken van een goede illustratie en het ruime nieuwsaanbod, belandde het verhaal uiteindelijk op pagina 4. Een dag later kwamen we er in ons hoofdredactioneel commentaar op terug. De kop boven het commentaar luidde: 'Jezus-spotjes slaan de plank mis'.