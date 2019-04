Een ode aan de Tienertoer in die lelijke, gele stoptrein

"Het was voor duizenden tieners dé kans om zonder ouders op reis te gaan", zegt Evertjan de Rooij, woordvoerder van het Spoorwegmuseum. Daar begint zondag een expositie over de Tienertoer. Voor de tentoonstelling zijn verhalen, oude dagboeken, foto's, filmpjes, spoorboekjes en kasboeken van zestig tieners van toen verzameld.

De tentoonstelling is opgebouwd in een oud treinstel. "De Mat '64, een lelijke gele stoptrein waar de meeste mensen die een Tienertoer hebben gedaan wel in hebben gezeten." De Tienertoer ontstond omdat het in de jaren 60 slecht ging met de NS. Het goederenvervoer viel weg want de kolenmijnen in Limburg gingen dicht. "Ze zagen jongeren als de reizigers van de toekomst. Ze dachten, als we die nu aan ons binden hebben we er later profijt van", zegt De Rooij. De eerste Tienertoer was voor iedereen tussen de acht en twintig jaar, kostte 20 gulden en daarmee kon je acht dagen onbeperkt reizen. "Daarna veranderde de prijs en het aantal dagen steeds."

Een tienertoerkaart uit 1975. © NS

En ook de reclames moesten met de tijd mee. "Op een gegeven moment kwam het besef dat ze jongeren een doel moesten geven om te reizen. Dus kwamen er kortingsbonnen voor pretparken. En in de jaren 90 werd het cool om Engelse termen te gebruiken. Dus werd de slogan: Just another word for freedom. In 1994 hebben de NS de stekker uit de toer getrokken; toen wilden jongeren liever naar het buitenland. Inmiddels heeft de Tienertoer een comeback gemaakt. Die heet de Jongerentoer en kost 33 euro voor drie dagen."

