Een ode aan de onvoorspelbaarheid van de Tour

Vóór deze Tour waren er zekerheden in het wielrennen. Peter Sagan bijvoorbeeld, die zijn driehonderdtwintigste groene trui naar Parijs zou brengen. Vier ritten en een elleboogstoot verder wisten we dat het niet doorging. Het vreemdelingenlegioen van Sky dan, dat de koers weer zou lamleggen. Gedurende drie weken stuiterden de Skybots over het Franse asfalt, vlogen ze tussen campers door en er brak zelfs muiterij binnen de gelederen uit.

Zelfs de nieuwe houvasten die we onszelf tijdens de Tour hadden gegeven, bleken illusies

Gelukkig hadden we Bauke Mollema nog. Maar in plaats van naar een zesde plek te harken, puffen en sleuren, reed hij de hele slotweek in de aanval en behaalde hij na een solo van dertig kilometer de meest heroïsche overwinning uit zijn carrière.

Zelfs de nieuwe houvasten die we onszelf tijdens de Tour hadden gegeven, bleken illusies. Kittel was onoverwinnelijk. Tot hij met een neus vol snot tegen het asfalt kwakte. Fabio Aru leek een halve week de grote uitdager van Froome. Maar er bleef steeds minder over van de venijnige tred van de Italiaanse kampioen. En sprinter Boasson Hagen komt in de sprint altijd een banddikte tekort voor winst, solo rijdt hij met gemak een kopgroep kapot.

Het is dus volstrekt logisch als Rigoberto Uran of zelfs Romain Bardet morgen in het geel op het podium in Parijs staat. Of niet, en dan wint Froome welverdiend één van de spannendste Tours van de voorbije jaren. Die, op de winnaar na, een ode was aan de onvoorspelbaarheid.

