Een nieuwe lichting Nederlandse zwemmers staat op het startblok

De grootste smaakmaker, Jesse Puts, is een ras-Utrechter. Wie zijn de zwemmers die Kromowidjojo straks opvolgen?

De Utrechter: Jesse Puts Je schrijft Jesse, maar vrienden en familie noemen hem ‘djessie’. De ‘ie’ is echter overbodig, want klein is de 22-jarige zwemmer allang niet meer. Onder de Utrechtse trainer Herman van den Berg groeide Puts uit tot een sprinter van wereldklasse. Eerst excelleerde hij vooral op de rugslag, wat hem een overgang naar het nationaal trainingsinstituut in Amsterdam opleverde. Na een mislukt avontuur bij Martin Truijens keerde Puts terug op zijn oude nest, bij Van den Berg bij de Aquarijn in Nieuwegein. De regiocoach draaide hem op zijn buik voor de borstcrawl waarop hij weer grote vooruitgang boekte. Niemand kende hem, maar daar kwam vorig jaar op de WK kortebaan in het Canadese Windsor in één klap verandering in. Puts leverde daar een enorme stunt af door er brutaal met de wereldtitel op de 50 vrij vandoor te gaan. Nu wil hij zijn talent ook op de langebaan laten zien.

Afrikagangers: Kyle Stolk en Mathys Goosen Hun idool heet niet Pieter van den Hoogenband maar Roland Schoeman en Chad Le Clos. Kyle Stolk en Mathys Goosen, beiden 21 jaar oud, groeiden op in Johannesburg. Toen de ouders van Stolk de Zuid-Afrikaanse hoofdstad te gevaarlijk vonden worden, pakten ze hun biezen om eerst in Ierland, en vervolgens in Nederland te gaan wonen. Goosen volgde, mede omdat de trainingsfaciliteiten in Nederland veel beter zijn. Als Nederlander baarde borstcrawlspecialist Stolk meteen opzien toen hij veel jeugdrecords van Pieter van den Hoogenband uit de boeken zwom. Hij maakte in Rio zijn olympisch debuut op de estafette van de 4x200 vrij. Vlinderslagspecialist Goosen maakt op de WK in Boedapest zijn seniorendebuut op een groot internationaal toernooi voor Nederland.

Globetrotters: Robin Neumann en Ben Schwietert ‘Ni hao’, klinkt het als de oude jeugdtrainer van Ben Schwietert belt. Hard zwemmen leerde het 20-jarige talent namelijk niet in Nederland, maar in China bij ene Mister Peng. Zijn zwemdiploma haalde hij in Moskou, waar hij een tijd woonde vanwege het werk van zijn vader. Het gezin vertrok daarna naar Shanghai, waar Schwietert negen jaar woonde en zich verder ontwikkelde als zwemmer. Terug in Nederland liet de globetrotter zien een grote aanwinst te zijn door zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio op de estafette van de 4x200 vrij. Reizen zit ook bij Robin Neumann (19) in het DNA. Zij woonde vanwege het werk van haar vader zo’n beetje overal en nergens. De dochter van een Nederlandse moeder en een Oostenrijkse vader werd in haar jeugd al een keer Duits kampioene. Haar olympisch debuut maakte ze voor Nederland in Rio op de estafette van de 4x200 vrij. Maar zet haar niet te lang op één plek: na een tijd in Amsterdam wil ze haar vleugels weer uitslaan. Ze traint vanaf volgend seizoen in Californië bij een universiteitsteam.

School- vlinder- en rugspecialisten: Arno Kamminga, Kim Busch, Maaike de Waard Dat je voor andere slagen dan borstcrawl beter over de grens kon kijken, was lange tijd de gedachte in borstcrawlmekka Nederland. Toch staan er in Boedapest een hoop zwemmers voor Nederland aan de start op andere nummers dan de traditionele 100 vrij. Een echte schoolslagspecialist had het nationale team niet meer nadat Moniek Nijhuis voor Rio stopte. Tot Arno Kamminga (21) ineens als een komeet de nationale schoolslagtop inschoot. Via de zogeheten debutantenlimiet kwalificeerde hij zich voor de 50, 100 en 200 school. Op de 100 vlinder is Nederland na het stoppen van Inge Dekker ook weer vertegenwoordigd: Kim Busch (19) komt op die afstand in actie. Ook Maaike de Waard (20) heeft een goede vlinderslag. Zij zwemt de 50 rug en 50 vlinder. Er is zelfs een wisselslagspecialiste met Marjolein Delno (21) op de 200 wissel.

