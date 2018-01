Een nieuwe hybride-Toyota voor de keizer

De Amerikaanse president Donald Trump rijdt in The Beast, een als luxe Cadillac-limousine vermomde gepantserde vrachtwagen. Paus Franciscus heeft zijn pausmobiel, al houdt hij meer van zijn Renault 4. De Britse koningin Elizabeth II verschijnt vaak in ’s werelds enige Bentley State Limousine, speciaal voor haar ontwikkeld en met hoofdruimte voor een kroon.

Zelden zien nieuwe staatsauto’s het licht. Maar in Japan kan keizer Akihito uitzien naar een nieuwe. Traditioneel bouwt Toyota een handgemaakte luxe wagen voor de Japanse keizerlijke familie, hoge regeringsleiders en de Toyota-bedrijfstop: de Century. Die symboliseert de crème de la crème van de Japanse auto-industrie. Een Lexus-badge is not done. Dat Toyota-merk is vooral voor niet-Japanners. Het moet Toyota zijn.