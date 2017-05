Een nieuwe bril, online besteld

Is iemand neerslachtig en somber, dan spreken we in navolging van het weer van een depressie. Zelfs onze bloedeigen stemmingen heten buien.

Zo te zien moet zich boven mij een plaatselijk lagedrukgebied bevinden want het zit me de laatste dagen niet mee. Het gaat natuurlijk niet aan om in deze gelukzalige welvaartsmaatschappij te klagen, maar ik geef u toch graag enig inzicht in de donkere wolken.

Onlangs mocht ik reeds de steen midden op de weg vermelden die mijn goede oude Saab van onderen openreet als was het het bekende sardineblikje. Het bleek slechts de opmaat voor verdere rampspoed. Zo zonk kort daarop mijn wasmachine ineen na zijn laatste levensmaanden al ratelend het einde te hebben aangekondigd. Ook mijn laptop wilde nu niet meer verder leven.

Omdat de s en de w de strijd al hadden opgegeven had ik een extra keyboard gekocht maar dat begon inmiddels ook te stagneren en wilde de x, de 2 en de d niet meer produceren. John Cleese in ‘Fawlty Towers’ zou het ding nu met wilgentakken hebben afgerost, maar ik besloot het slechts bij de vorige tegenslag op te tellen.

Vervolgens begaf ook het koffiezetapparaat het, een kleine jongen vergeleken met die andere sterfelijke apparatuur, maar eentje die je een paar keer per dag node mist.

Enigszins moedeloos geworden, zonk ik in mijn stoel die mij wonder boven wonder bleek te houden, maar wel bovenop mijn bril die het natuurlijk, teer als zo’n ding nu eenmaal is, ogenblikkelijk begaf. Dit alles volgens de meedogenloze wet van Murphy.

Virtuele zaakwaarnemers Maar er is een keerzijde, althans voor die bril (zie foto hierboven voor een laatste blik). Wasmachine, laptop, koffiemachine, voor dat alles hoef je de deur niet meer uit want je vinkt maar iets op internet aan en het wordt de volgende dag thuisbezorgd, maar voor een nieuwe bril moet je natuurlijk nog steeds naar buiten, daar bestaat geen confectie in, dat is allemaal maatwerk van de goede oude vakman. Dat is dus de nieuwe natuur: dingen sterven af en bloeien online weer op Althans, dat dacht ik. Echter wat het technologisch universum je aan de ene kant afneemt, geeft het je aan de andere kant weer terug. Ik bleek inmiddels ook mijn bril gewoon online te kunnen bestellen: montuur, de juiste glazen, de hele rataplan. Even een fotootje van m’n kop opladen, aanklikken waar m’n pupillen zitten en ik kon zelfs zien hoe de nieuwe prothese me zou staan. En hoewel ik niks op heb met robots en andere virtuele zaakwaarnemers besloot ik deze zegen toch te aanvaarden. Wordt binnenkort thuisbezorgd zonder dat ik een opticien heb gezien. Dat is dus de nieuwe natuur: dingen sterven af en bloeien online weer op. Ik weet niet of we er gelukkig mee moeten zijn, maar boycotten lijkt me ook niet de juiste houding. Gelukkig moet ik voor de juiste afstelling nog wel even naar de oogkundigen in de buitenwereld. Kom ik toch nog eens onder de mensen.

