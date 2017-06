Een nieuwe arts voor de zzp’er, vrijwilliger en mantelzorger

Het is tijd voor een nieuwe dokter: de arbeidsarts. Deze arts moet toegankelijk zijn voor iedereen die gezondheidsklachten heeft die verband kunnen houden met zijn of haar werk. Dus ook voor zzp'ers, gepensioneerden, stagiaires en werklozen. Deze arts moet worden betaald door de overheid, dus niet door de werkgever zoals een bedrijfsarts.

Lees verder na de advertentie

Dat staat in het visiedocument 'Zorg die werkt' van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), en dat vandaag openbaar wordt gemaakt op het jaarlijkse congres voor bedrijfsartsen. Er is bijna drie jaar aan gewerkt door een groep huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch specialisten. Het doel: de arbeidsgerichte zorg verbeteren. “Arbeid is onderdeel van gezondheid.”

De arbeidarts moet worden betaald door de overheid, dus niet door de werkgever zoals een bedrijfsarts

De KNMG vindt het belangrijk dat een arts met verstand van arbeid voor iedereen toegankelijk is. Een bedrijfsarts wordt betaald door de werkgever en draagt alleen zorg voor de vaste werknemers van dat bedrijf. Daarom wil KNMG dat de nieuwe arbeidsarts door de overheid wordt betaald. KNMG-voorzitter René Héman wil dit voorstel binnenkort aan de minister van volksgezondheid aanbieden.

De bedrijfsarts heeft bovendien al tijden last van een slecht imago. Hij zou niet onafhankelijk zijn, en het werk staat bekend als weinig uitdagend. Daardoor zijn er te weinig geneeskundestudenten die bedrijfsarts willen worden. Terwijl ze keihard nodig zijn. Er is al een tekort en er zijn in de toekomst nog meer artsen nodig met verstand van arbeidsgerelateerde problemen. Door de vergrijzing en de latere pensioengerechtigde leeftijd stijgt het aantal werkenden met een chronische aandoening die wel mee moeten blijven doen op de werkvloer.

Hoge kosten Zieke werknemers kosten de samenleving veel geld, benadrukt de KNMG. Zo'n 5 miljard euro per jaar, en daar zitten de kosten van de gezondheidszorg nog niet eens bij. De kosten van mensen die wel werken maar door fysieke of psychische problemen minder productief zijn, bedragen ook zo'n 5 miljard euro, schatten de werkgevers in Nederland. En dan gaat er nog eens 11 miljard euro naar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er moet dus meer aandacht komen voor ziekteverzuim en uitval, maar ook voor het voorkomen van gezondheidsproblemen, aldus KNMG. En ook hier niet alleen voor werknemers met een contract, maar ook voor bijvoorbeeld de groeiende groep zzp'ers. Nu kan 80 procent van hen niet naar een bedrijfsarts omdat ze geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. De arbeidsarts moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen die niet naar de bedrijfsarts kan De arbeidsarts moet ook vrij toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld schoolverlaters of mantelzorgers. Eigenlijk voor iedereen die niet naar de bedrijfsarts kan. Pikant is dat het document oppert dat werknemers die wel naar een bedrijfsarts kunnen stappen maar dat liever niet doen, ook bij de nieuwe arbeidsarts terecht kunnen. Deze arbeidsarts moet nauw gaan samenwerken met de huisarts. Hierdoor gaat KNMG ervan uit dat het specialisme 'arbeid en gezondheid' zichtbaarder wordt en ook aantrekkelijker voor studenten geneeskunde. De zieke hoeft geen verwijsbriefje te hebben voor de arbeidsarts, waardoor een bezoek laagdrempelig is.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.