Een nieuw tijdperk en een nieuw geluid bij troonswisseling Japan

Breekt binnenkort de tijd van ‘voorspoedige vrede’ aan, of die van ‘fraaie harmonie’? Het zijn slechts twee mogelijke vertalingen voor de Japanse term ‘Reiwa’, die maandag werd bekendgemaakt als naam voor het tijdperk dat ingaat op 1 mei. Dan treedt keizer Naruhito aan.

De nieuwe naam, verbonden aan de regeerperiode van de keizer, heeft vooral een symbolische betekenis, te vergelijken met de Gouden Eeuw in Nederland. Maar Japanners krijgen er ook in praktisch opzicht mee te ­maken, omdat de term wordt ­gebruikt bij de jaartelling. Japanners leven nu in ‘Heisei 31’, omdat in 1989 dat tijdperk begon. Vanaf 1 mei is het dus ‘Reiwa 1’, ook op munten, postzegels en officiële documenten zoals rijbewijzen.

De karakters zijn gekozen uit de oudste bekende collectie van Japanse poëzie, die bekend staat als ‘Manyoshu’. Deze ‘verzameling van tienduizend bladeren’ is in het jaar 759 opgesteld. Het gedicht in kwestie ­beschrijft een pruimenboom die in bloesem staat. Bijzonder is dat de ­gedichten in deze bundeling door ­allerlei verschillende mensen zijn ­geschreven, van edellieden en hofdames tot soldaten en boeren. Premier Shinzo Abe zei gisteren: “Ik hoop dat de nieuwe naam geaccepteerd wordt in brede lagen van de bevolking.”

Streng geheim

Het is voor het eerst dat de naam van een nieuw tijdperk is afgeleid van een Japans geschrift, en niet afkomstig is uit het klassieke Chinees. In China begon al ruim voor onze jaartelling de gewoonte om tijdperken ­namen te geven, maar tegenwoordig is Japan het enige land dat dit nog officieel doet. Reiwa is de 248ste periode in de Japanse geschiedenis, sinds het Taika-tijdperk begon in 645.

De regering is niet over een nacht ijs gegaan bij het kiezen van de nieuwe naam. Vorige maand kregen kenners van de Japanse literatuur, de klassieke Chinese letteren en oosterse ­geschiedenis de vraag om met voorstellen te komen. Na overleg met ­onder meer Nobelprijswinnaars en parlementariërs hakte de regering de knoop door. Daarna tekende keizer Akihito het decreet waarin de naam is vastgelegd.

De keuze werd streng geheim ­gehouden. Vooraf was al gewaarschuwd dat als een naam zou uitlekken, de keuze in ieder geval niet daarop zou vallen. Nu wordt ook niet ­bekendgemaakt wie er als eerste met Reiwa op de proppen kwam. De keizer zelf en zijn zoon Naruhito waren in ieder geval niet betrokken bij de keuze.