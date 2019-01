Eén Nederlander op vrije voeten, andere verdacht van doodrijden 'geel hesje’

Tegen de man is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd, zodat hij na zijn arrestatie aan België kan worden overgeleverd. Hij wordt verdacht van doodslag. Het parket had eerder een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Brabantse Dongen. Maar hij werd zondag vrijgelaten, omdat politiemensen het verkeerde kentekennummer hadden doorgegeven.

De trucks van beide mannen lijken veel op elkaar. De tweede vrachtwagen werd teruggevonden bij een transportbedrijf in Maastricht en is in beslag genomen. De chauffeur had de snelweg verlaten voordat hij de grens was overgestoken. Een 50-jarige actievoerder werd vrijdagavond doodgereden tijdens een demonstratie in Visé bij Luik, niet ver van Maastricht. De Belgische justitie gaat ervan uit dat de man opzettelijk is aangereden.

Het incident gebeurde tijdens een blokkade van de snelweg tussen Luik en Maastricht. Het slachtoffer was een 50-jarige actievoerder. De man overleed ter plaatse. Eerder ging de politie nog uit van een ongeval. Volgens een ooggetuige zou de chauffeur zijn doorgereden nadat hij de demonstranten in gele hesjes had gezien. De Belgische politie vroeg de trucker zijn vrachtwagen even verderop op een parkeerplaats neer te zetten, maar in plaats daarvan ging de chauffeur ervandoor, aldus Belgische media.

