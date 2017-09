Een monument voor de Kalasjnikov, 'hét cultuurmerk van Rusland'

Het nieuwe monument, gelegen bij metrostation Majakovski, werd na een militair ceremonieel onthuld door de minister van cultuur, Vladimir Medinski. Die noemde de kalasjnikov ‘hét cultuurmerk van Rusland’. Het in realistische stijl uitgevoerde standbeeld, ontworpen door Salavat Shcherbakov, toont de beroemde Russische wapenontwerper terwijl hij zijn iconische wapen vasthoudt.

Na de onthulling besprenkelde een priester van de Russisch-orthodoxe kerk het beeld met wijwater. “Kalasjnikov schiep het wapen om zijn moederland te verdedigen”, rechtvaardigde de Russische geestelijke dit ritueel. Kort daarna werd een eenzame demonstrant door de politie afgevoerd, hij hield een bord in de lucht met de tekst ‘Ontwerper van wapens = ontwerper van dood’. Aan de aanwezige journalisten verklaarde de demonstrant gekant te zijn ‘tegen elke propaganda en elk machtsvertoon van het Russische leger’.

Zelf worstelde Kalasjnikov tegen het einde van zijn leven ook met de populariteit van zijn uitvinding, waarvan er wereldwijd meer dan honderd miljoen werden verkocht. Een half jaar voor zijn dood in december 2013 schreef hij het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk, patriarch Kirill, een vertwijfelde brief, zo berichtte destijds de regeringsgezinde krant Izvestia. “Mijn spirituele pijn is ondraaglijk. Ik kom steeds terug bij diezelfde vraag: als mijn wapen mensen doodde, zelfs al waren het vijanden, ben ik dan... schuldig?”

Bedacht in het ziekenhuis

Kalasjnikov werd in 1919 geboren als telg van een boerenfamilie uit Siberië, die in 1930 onder Stalin werd onteigend en van hun grond verdreven. Vanaf zijn vijftiende jaar was Michael gefascineerd door wapens, maar het plan voor de kalasjnikov ontstond in 1941, in het ziekenhuis, nadat hij gewond was geraakt in een gevecht met de nazi’s; andere gewonde soldaten klaagden over inferieur gevechtsmateriaal. De eerste echte ‘kalasjnikov’ (een eerder ontwerp van zijn hand bleek minder succesvol) werd in 1947 in productie genomen.

Dankzij de lage productiekosten en het gebruiksgemak begon het wapen al snel aan een zegetocht door de wereld. Niet alleen bij militairen, ook bij terroristen, guerrillastrijders en criminelen is het wapen nog altijd populair.

Eigenlijk had ik land­bouw­ma­chi­nes willen ontwerpen Michael Kalasjnikov

Jarenlang leek Kalasjnikov geen enkele moeite te hebben met het feit dat zoveel mensen via zijn uitvinding de dood hebben gevonden. “Het is de schuld van de nazi’s dat ik een wapenontwerper geworden ben,” vertelde hij in 2007 nog aan persbureau AP. “Eigenlijk had ik landbouwmachines willen ontwerpen.”

Later bekende hij toch dat hij moeite had met het gebruik van zijn wapen door criminelen en in het algemeen met de slechtheid van deze wereld. “Ons land telt steeds meer kerken en kloosters,” schreef hij aan patriarch Kirill, “toch neemt het kwaad niet af! Licht en schaduw, goed en kwaad, twee tegengestelden - misschien kunnen ze zonder elkaar niet bestaan?”

De Russisch-orthodoxe kerk kon hem echter geruststellen. Kalasjnikov was een ware patriot. “Als wapens worden gebruikt om het vaderland te verdedigen,” verklaarde een kerkelijk woordvoerder, “steunt de kerk zowel de makers als de soldaten die ze gebruiken. Kalasjnikov ontwierp het wapen ter bescherming van zijn land - niet voor terroristen in Saoedi-Arabië.”