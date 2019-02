Een miljoen huizen dreigen te verzakken, mede door droge zomer

De huizen die te maken krijgen met verzakkingen staan in zeker 83 van de in totaal 355 gemeenten in Nederland. Daarvan zijn er zo’n tien die actief bezig zijn met het aanpakken van de funderingsproblemen, meldt het KCAF in het KRO-NCRV-programma De Monitor.

Volgens KCAF-directeur Dick de Jong zijn de 83 gemeenten nog maar ‘het topje van de ijsberg’. De organisatie stelt dagelijks nieuwe meldingen te krijgen van huizen die aan het verzakken zijn. Vooral huizen die voor 1970 gebouwd lopen risico, daarvan dreigt een op de vier te verzakken. De Jong adviseert iedereen die een woning wil kopen van voor 1970 degelijk onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de fundering.

De funderingsproblematiek is verergerd door de ernstige droogte van vorig jaar. Die heeft ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil zeer sterk is gedaald en nog steeds niet op het oude niveau terug is. Daardoor klinkt de bodem op een aantal plaatsen in het land verder in, met name in klei- en veengebieden.

Voor huizen die ‘op staal’ zijn gefundeerd – waarvan de muren direct op de ondergrond staan – kan dit betekenen dat zij gaan verzakken. Ook huizen die op houten palen staan kunnen problemen krijgen. Deze palen moeten onder water blijven staan, anders gaan ze rotten. Een lage grondwaterstand kan zo funest zijn voor deze huizen.

Klimaatverandering

Eind vorig jaar meldde het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) al dat de bodem in Nederland meer daalt dan eerder werd verwacht. Uit nieuw onderzoek kwam toen naar voren dat de bodemdaling aan de oppervlakte op verschillende plaatsen in het land groter is dan de bodemdaling door dieper gelegen oorzaken, zoals gaswinning. De problemen spelen vooral in klei- en veengebieden in het westen, waar klimaatverandering een belangrijke oorzaak is, aldus de onderzoekers van het NCG.

De kosten van funderingsonderzoek en een eventueel herstel zijn in principe voor de huiseigenaar. Funderingsherstel is kostbaar, de prijs kan oplopen van 50.000 tot 60.000 euro voor een gemiddelde woning tot een ton of hoger voor grote huizen. Een tiental gemeenten in Nederland hebben funderingsloketten, waar huiseigenaren advies kunnen krijgen over het herstel van hun fundering en de financiering daarvan.

Sinds 2017 bestaat er ook een landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel, waar huiseigenaren die wonen in bij het fonds aangesloten gemeenten kunnen aankloppen voor een lening om dringende herstelwerkzaamheden mee te financieren. Onder meer Rotterdam en Zaandam zijn aangesloten bij het fonds.

Bij de lancering anderhalf jaar geleden schatte het fonds dat binnen vijftien jaar ongeveer 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen te maken krijgen. Op de langere termijn zou dat bij 400.000 huizen het geval kunnen zijn, meldde het Fonds Duurzaam Funderingsherstel toen.