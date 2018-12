Een militair moet makkelijker agent kunnen worden - en andersom

Defensie en politie gaan samen een deel van hun nieuwe personeel werven. Een gecombineerde loopbaan moet makkelijker worden. Commandant der strijdkrachten Rob Bauer en korpschef van de politie Erik Akerboom kondigen vandaag een nauwere samenwerking aan. Wie het na meerdere missies bij de krijgsmacht wel genoeg vindt, zou de mogelijkheid moeten hebben om over te stappen naar de politie. Ook een overstap in de andere richting moet makkelijker worden. Beide organisaties hebben te kampen met grote personeelstekorten en hopen zo een aantrekkelijker carrièreperspectief te bieden. Inhoudelijk kan het, denken de twee: Met de opkomst van de terreurdreiging en internationale criminaliteit groeien de krijgsmacht en politie naar elkaar toe.

De twee grootste werkgevers van Nederland hebben voor het eerst afgesproken elkaar te steunen bij de zoektocht naar de 35.000 nieuwe mensen die ze de komende jaren gezamenlijk nodig hebben. Het gaat om schoolverlaters van alle niveaus, mensen met een mbo-opleiding, maar ook om hooggespecialiseerde functies zoals technici of ‘hackers’ die digitaal criminelen opsporen of vijandelijke wapensystemen uitschakelen.

Bauer. “Tot voor kort moest een militair die er een jaar uit was geweest bij wijze van spreken weer onderaan beginnen. Dat is waanzin. Je ziet nu langzaam maatwerk op gang komen voor terugkeerders of anderen van buiten. Dat vergt ook een cultuurverandering. Het bekent dat je iemand die naar buiten gaat en terugkeert ziet als iemand die een toegevoegde waarde kan hebben.”

De politie zoekt personeel met het liefst een opleiding op het hoogste mbo-niveau, zegt Akerboom. “Voor militairen die niet aan die eisen voldoen maar toch de overstap naar de politie willen maken zijn er aanvullende opleidingen. Die kun je ook al aanbieden terwijl iemand nog bij defensie werkt. Er is vaak het beeld dat jongeren veel wisselen van werk, maar wij merken dat men een baan zoekt met zingeving en vanaf een bepaalde leeftijd juist ook zoekt naar vastigheid. Een vast contract is ook nodig voor een hypotheek.”

“Bij ons blijft maar een klein deel tot de pensioenleeftijd. Defensie moet relatief jong blijven omdat het werk belastend is. Door de missies zijn militairen vaak langere tijd in het buitenland”, zegt Bauer. “De groepen die weggaan, halverwege de twintig en rond de 35, zijn voor de politie interessante kandidaten. Ze hebben op jonge leeftijd tijdens een missie al geleerd met ingewikkelde situaties om te gaan. ” Akerboom: “Het werk van bijvoorbeeld een wijkagent kan behoorlijk veeleisend zijn, daar kun je die kwaliteiten gebruiken. En het is ook de leeftijdsfase dat mensen aan een gezin beginnen, dat uitzending naar het buitenland minder aantrekkelijk wordt.”

Cyberwereld

Akerboom en Bauer willen ook vaker dan nu gespecialiseerd personeel uitwisselen. Als voorbeeld noemt Bauer de ‘hackers’ die bij Defensie ingezet worden voor cyberaanvallen. Die zijn bij de politie ook hard nodig. “Je moet elkaar helpen”, zegt Akerboom. “En we moeten die groep niet langs de standaard manier werven, met een advertentie”, vult Bauer aan. “We gebruiken bijvoorbeeld al een online game waarmee we hackers willen trekken. Deelnemers die ver komen, vragen we om langs te komen voor een gesprek.”

Defensie wil ook kandidaten werven die niet voldoen aan het traditionele beeld van de militair, aldus Bauer. “We gaan de eis deels versoepelen dat al ons personeel topfit moet zijn. Voor iemand die de strijd voert vanachter een beeldscherm in Nederland, gelden andere eisen dan iemand die naar een missiegebied gaat. Ook het type mensen is anders. In de fysieke defensiewereld is de groep erg belangrijk. Maar specialisten in de cyberwereld voelen zich vaak wat meer op hun gemak als individu. Ze werken natuurlijk wel samen, maar dat is niet te vergelijken met een infanteriepeloton waar de groep boven het individu gaat.”