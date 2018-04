Een megabeursgang voor het verlieslijdende Spotify

Tesla deed het, Twitter en Snapchat deden het ook. Twee jaar geleden deed Takeaway.com het in Nederland, vorig jaar Hellofresh in Duitsland. Vandaag was het de beurt aan Spotify. De streamingdienst van oprichter Daniel Ek maakte net als die andere nog nooit winst en toch bracht de Zweedse ondernemer zijn bedrijf gisteren naar de beurs.

Maar in tegenstelling tot die andere verliesgevende bedrijven ging Spotify niet naar Wall Street voor vers geld. Het bedrijf doet juist alles anders. Geen bordesscène met het schelle geluid van de bel, geen dure zakenbanken die de beursgang cachet geven en vooral: geen uitgifte van nieuwe aandelen. Spotify koos voor een ‘direct listing’: een directe beursgang van bestaande aandelen. Zo kunnen huidige investeerders aandelen gemakkelijker verhandelen.

Onorthodox Het is onorthodox, maar dat past bij Daniel Ek (35). De Zweed is een eigenzinnige zakenman die na een gunstige deal al jong proefde van het miljonairschap. Een Ferrari en veel champagne maakten Ek echter niet gelukkig en hij zocht het ondernemerschap weer op. Eerst als topman van een ander internetbedrijf, sinds 2008 als oprichter en baas van Spotify. Van de streamingdienst maakte Ek in tien jaar tijd een miljardenbedrijf dat gistermiddag bij de start van de handel in New York werd gewaardeerd op omgerekend ruim 18 miljard euro. Het aandeel spoot zoals verwacht omhoog, maar de komende weken zullen uitwijzen hoe traditionele beleggers Spotify echt waarderen. Het bedrijf verdient weliswaar veel geld, maar geeft nog meer uit. Het streamen van muziek is het afgelopen decennium langzaam vanzelfsprekend geworden. In 2008 was de verkoop van cd’s en mp3’tjes nog de belangrijkste inkomstenbron in de muziekwereld, maar Ek voelde haarfijn aan welke rol internet zou gaan spelen. De Zweed kreeg gelijk: vorig jaar werd er liefst 40,3 miljard uur muziek via Spotify gestreamd. De luistercijfers van diensten als Spotify worden nu gebruikt bij het opstellen van de wekelijkse top-40.

Verdubbeling omzet Vorig jaar was de omzet van Spotify ruim 4 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte van 2015. Spotify verdient op twee manieren geld: een klein beetje met advertenties bij gratis gebruikers van de dienst, en vooral met abonnementen. De gratis dienst is belangrijk voor het binnenhalen van betalende klanten: 28 miljoen in 2015 en 71 miljoen eind vorig jaar. Toch is Spotify verlieslijdend. Vorig jaar was het nettoverlies 1,2 miljard euro. Dat komt door het enorme bedrag dat het moet opbrengen om artiesten tevreden te houden. In tien jaar tijd betaalde Spotify naar eigen zeggen 8 miljard euro aan royalties. Spotify heeft dure contracten met onder meer de drie grootste labels: Universal, Sony en Warner. Dat moet ook wel, want zonder duidelijke afspraken neemt de kans op een rechtszaak toe. Zo eist platenlabel Wixen 1,3 miljard euro van Spotify wegens het schenden van auteursrechten. Ondertussen zit de concurrentie niet stil. De streamingmarkt is overbevolkt en tegenspelers als Amazon, Google en Apple hebben diepe zakken. Hoewel Spotify verreweg de meeste (betalende) gebruikers heeft, laat de dienst ook steekjes vallen. Zo hebben Deezer, Apple Music en Amazon Prime een veel grotere database met nummers en is een aantal diensten in meer landen beschikbaar.