Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met schrappen verbod op majesteitsschennis

Als er ook in de Eerste Kamer voldoende steun is, komt er dus een einde aan de hoge straffen die nu nog staan op majesteitsschennis. Wie de koning beledigt, krijgt nu nog maximaal vijf jaar cel, een boete van 20.500 euro, of wordt het recht op kiezen en verkozen ontnomen. Is er sprake van een opzettelijke belediging aan het adres van een bevriend staatshoofd dat in Nederland is, dan geldt op dit moment een boete van 20.500 of een celstraf van maximaal vier jaar.

Verhoeven zei vorige week in debat met de Kamer dat hij de straffen niet meer van deze tijd vindt. “We zijn nu twee eeuwen verder sinds het strafbaar stellen van majesteitsschennis en we hebben te maken met een eigentijdse koning. Met ouderwetse bepalingen is het moeilijk om een modern koningschap te creëren.”

Als de wet er komt, krijgt de koning dezelfde behandeling als een ambtenaar in functie. Bij het beledigen van een ambtenaar in functie is de maximale straf vier maanden cel. Ook de speciale consequenties voor het beledigen van een bevriend staatshoofd zullen dan verleden tijd zijn.

De confessionele partijen hebben zich altijd al negatief geuit over het wetsvoorstel. Chris van Dam (CDA) zei afgelopen week nog fundamenteel anders aan te kijken tegen de positie van de koning dan D66. “De waardigheid van het koningschap moet worden beschermd. De koning is geen gewone man uit Wassenaar: vanaf dag één neemt hij een bijzondere positie in onze rechtsstaat in.”