Een man zegt dat hij liegt. Is wat hij zegt dan waar?

Ha Daan,

Deze week zei Halbe Zijlstra dat hij heeft gelogen. Hij was er namelijk niet bij in de datsja, terwijl hij dat wel altijd had beweerd. Oliedom natuurlijk, en bovendien nogal gênant en ondermijnend voor het beeld van Nederland in het buitenland.

En toch vond ik het geweldig om Zijlstra te horen zeggen dat hij gelogen had. Niet vanwege de politiek, maar omdat ik moest denken aan de leugenaarsparadox. Die filosofische paradox kent de volgende formulering van Eubulides uit de vierde eeuw voor Christus: 'Een man zegt dat hij liegt. Is wat hij zegt waar of onwaar?'

Als wat de man zegt waar is, dan liegt hij dat hij liegt. Dan spreekt hij dus de waarheid, waarmee de bewering dat hij liegt onwaar is. Aan de andere kant, als wat de man zegt onwaar is, dan liegt hij niet en spreekt de waarheid als hij zegt dat hij liegt, waarmee de bewering dat hij liegt waar is. Dus als we aannemen dat de bewering waar is, dan is deze onwaar. En als we aannemen dat de bewering onwaar is, dan is hij waar. Zie daar de paradox. Of wat te denken van deze verkorte versie van de paradox:

Als wat de man zegt waar is, dan liegt hij dat hij liegt

'Ik lieg.'

Wat een waanzin! Paradoxen zoals deze bestaan bij de gratie van zelfreferentie. Maar, hoewel Zijlstra's opmerking op hemzelf slaat, is het geen echte paradox. Dat is omdat 'ik loog' in de verleden tijd staat. Je kunt hooguit zeggen dat het waar is dat zijn bewering over de datsja onwaar was. En dat het onwaar is dat zijn bewering waar was, maar dat is niet met elkaar in tegenspraak. 'Ik loog' is dus een 'ware' zin.

Ik vond trouwens wel een paradox afkomstig van Aristoteles in de toekomende tijd: 'Ik beloof dat ik mijn belofte zal breken om naar Athene te reizen.'

Als ik mijn belofte breek om naar Athene te reizen, kom ik dan mijn belofte na? Aan de ene kant wel, want ik doe wat ik beloofd heb te doen (namelijk mijn belofte breken om naar Athene te reizen). Aan de andere kant breek ik mijn belofte door naar Athene te gaan.

Heb jij een favoriete paradox?