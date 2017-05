Behzad R. droomt over een toekomst in het kalifaat, maar komt niet verder dan Utrecht CS

Een laffe haas, noemen zijn advocaten hem. Slapen en eten waren lange tijd zijn belangrijkste bezigheden, afgewisseld met cannabisgebruik. Zijn vader heeft hem ooit een prijs in het vooruitzicht gesteld als hij honderd meter zou hardlopen. Dat is het beeld dat de naaste omgeving schetst van de 27-jarige terreurverdachte Behzad R.

In de week van de aanslag in Manchester staat R. voor de rechter. Zijn zaak geeft een inkijkje in de drijfveren van IS-sympathisanten. Is R. een potentiële strijder aan de zijde van IS, of een sukkel? Een jongeman die droomt over een toekomst in het kalifaat, maar niet verder komt dan Utrecht CS.

Om Behzad in de gaten te houden, is er een proeftijd van drie jaar en daar hoort een lange lijst met voorwaarden bij

Als het aan officier van justitie Zlatko Trokic lag, krijgt Behzad 335 dagen cel opgelegd, waarvan 58 dagen onvoorwaardelijk voor zijn voorbereidingen om zich aan te sluiten bij IS. Die 58 dagen heeft hij al in voorarrest gezeten in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland, de Terroristen Afdeling in Vught.

Om de in Teheran geboren R. nog even te laten voelen dat hij echt fout zat met zijn plan af te reizen naar het kalifaat, moest er volgens het OM ook nog eens tachtig uur taakstraf bij. Om Behzad in de gaten te houden, is er een proeftijd van drie jaar en daar hoort een lange lijst met voorwaarden bij.

Hij loopt rond met een elektronische enkelband, mag geen contacten hebben met oud-celgenoten uit Vught, moet zich scholen en laten begeleiden en moet een dagbesteding hebben. En voor een behandeling moet hij naar het centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg De Waag. Teneinde te voorkomen dat hij vlucht, heeft de gemeente zijn paspoort ingetrokken.

Persoonlijkheidsstoornis In die drie jaar proeftijd hoopt de aanklager dat Behzad eindelijk een eigen identiteit opbouwt. Dat hij leert om te praten, niet wegloopt voor zijn problemen en accepteert dat mensen er een andere mening op na kunnen houden. Een voorbeeld? Als Behzad tijdens gesprekken met een imam het niet met hem eens is, staakt hij de gesprekken. “Een uitwijkende persoonlijkheidsstoornis”, noemen de deskundigen dat. De slappe knieën van de verdachte vormen voor de reclassering een stevig probleem. Ze lijken nog altijd te denken dat de voormalige havo-leerling Behzad - nu in de nachtdienst werkzaam bij een pakjesbezorger - in potentie een mooie plek in de maatschappij verdient. En de oproep aan Behzad van de aanklager, die zelf ooit op 18-jarige leeftijd het geweld op de Balkan ontvluchtte, om iets van zijn leven te maken, klinkt gemeend. Van de verdachte, immer in Fey­en­oord-trai­nings­pak gekleed, werden de rechters tijdens de behandeling van zijn zaak niet veel wijzer Een behoorlijk omvangrijke groep mensen is al geruime tijd aan de slag met Behzad. De reclassering probeert hem tot praten te bewegen. In het verleden sprak hij nauwelijks. Ja en nee. Veel meer was het niet. Van de verdachte, immer in Feyenoord-trainingspak gekleed, werden de rechters tijdens de behandeling van zijn zaak niet veel wijzer. Behzad maakte niet eens gebruik van zijn laatste woord. Wat de rechter aan verklaringen hoorde, was van het niveau: ‘Het leven is niet eerlijk’ en ‘Ik beroep me op mijn zwijgrecht’. Het strafdossier van Behzad R. begint met een artikel in de NRC Handelsblad van 18 oktober 2014. Hij is daarin positief over het kalifaat. Een rustig leven wil hij, liefst met een islamitische vrouw. Onthoofdingen neemt hij op de koop toe. Vijf dagen na het stuk in NRC is er een gesprek met de politie. Hebben we hier te maken met een sukkel die in Nederland slecht lijkt te aarden, of een potentiële strijder? De conclusie van de agente met wie hij sprak, is dat hij wel “extremistische opvattingen heeft, maar vooral als persoon erg zoekende is”. Ergens bij willen horen Tekst loopt door onder afbeelding. © afp

Identiteit Die speurtocht naar een identiteit heeft Behzad gemeen met veel terreurverdachten. Laura H., teruggekeerd uit het kalifaat en nu vastgezet in Vught, bekeerde zich tot de islam vooral omdat ze ergens bij wilde horen. De bekeerlinge is inmiddels alweer een bekeerde bekeerling. Ze kleedt zich Europees en zegt varkensvlees te eten. Haar man Ibrahim I., achtergebleven in Syrië of Irak, vertoont vergelijkbaar gedrag als Behzad. Tot aan zijn vertrek naar het kalifaat vulde hij, volgens bronnen uit zijn directe omgeving, zijn bestaan ook met slapen, eten en veelvuldig achter de computer zitten. Ook hij wilde, net als Behzad, naar een plek waar het kalifaat voor hem en zijn gezin zou zorgen. Hij lijkt alles aan te grijpen om niet te doen waarvoor hij nu wordt vervolgd Behzad blijft op de radar bij de politie. Er is met een zekere regelmaat ook contact tussen politie en ouders. Op 16 januari 2016 vraagt Behzad aan zijn vader of hij hem naar het vliegveld wil brengen. Hij heeft een ticket, paspoort en geld bij zich. Zijn ouders gaan niet in op zijn vraag. Het is geen goed plan om naar Syrië af te reizen, vinden ze. En Behzad geeft het ticket aan zijn vader. Drie maanden later besluit Behzad toch af te reizen. Hij wil via Kiev naar Teheran en vandaar naar door IS gecontroleerd gebied in Afghanistan, de provincie Kuhrassan. Hij komt niet verder dan het Centraal Station in Utrecht. “Hij lijkt zelfs naar huis te lopen in plaats van naar het station”, zeggen zijn advocaten. “Hij lijkt alles aan te grijpen om niet te doen waarvoor hij nu wordt vervolgd,” vinden zijn advocaten. De rechtbank heeft de camerabeelden nog eens bezien en geeft in haar vonnis de advocaten uiteindelijk ook gelijk. Behzad loopt naar zijn huis, zo wijst het cameratoezicht uit. Deze laatste poging tot vertrek lijkt vooral het gevolg te zijn van een handeling van zijn vader. Die heeft hem het huis uitgezet om eens na te denken over zelfstandig worden. Een eenzame man die in deze maatschappij een bestaan probeert op te bouwen, maar daar door zijn ontwijkende persoonlijkheidsstoornis niet goed in slaagt, zo schetst de verdediging haar client.

Drijfveren De zaak-Behzad is volgens de aanklager zeker niet de grootste terreurzaak in de Nederlandse geschiedenis, maar wel eentje die leert over de drijfveren van de potentiële uitreiziger. Trokic heeft zijn requisitoir aangegrepen om te zoeken naar verklaringen voor het gedrag van niet alleen Behzad R.,maar ook van andere terreurverdachten met ‘buitenlandse wortels’. De nationale terroristenlijst bestaat vrijwel geheel uit die groep. Veel Nederlanders met een migratieachtergrond leven volgens de aanklager met de waarden en normen van een collectivistische samenleving in plaats van een individualistische, zoals Nederland. In het eerste geval ontleen je je identiteit aan je sociale netwerk, in plaats van aan jezelf. Om Behzad R. te begrijpen zullen wij in staat moeten zijn om uit ons eigen re­fe­ren­tie­ka­der te stappen Zlatko Trokic, officier van justitie Volgens Trokic is het privéleven in de collectivistische samenleving ondergeschikt aan het groepsleven. Dat zou de aantrekkingskracht van het kalifaat moeten verklaren. En tegen die achtergrond zou volgens Trokic ook naar het dossier van Behzad R. gekeken moeten worden. Het is door die spanning tussen beide vormen van samenlevingen dat Behzad en collega-verdachten vaak moeite hebben om zich ergens bij aan te sluiten in Nederland. En in die kwetsbare positie “lonkt de luchtspiegeling van het kalifaat”. Trokic stelt in zijn requisitoir dat “de wereld van de moslim menig magistraat vreemd is. Dat islamitische gebruiken en gewoonten vrij onbekend zijn”. Hij vindt dat onterecht, zeker nu “het strafrecht wordt gebruikt om te verijdelen dat jonge mannen en vrouwen naar een oorlogsgebied gaan. Om Behzad R. te begrijpen zullen wij in staat moeten zijn om uit ons eigen referentiekader te stappen. En daarbij is begrijpen iets anders dan begrip hebben voor”. In het eindoordeel over R. toont de rechter enig begrip. De straf valt met 300 dagen, waarvan 242 voorwaardelijk, lager uit dan de eis. Er komt geen taakstraf. De rechter vreest dat Behzad zich toch opnieuw schuldig zal maken aan een misdrijf. Gedoeld wordt op een reis naar een gebied waar Behzad zich thuisvoelt. De verklaring dat hij geen trek heeft om naar oorlogsgebied te gaan, is voor de rechtbank onvoldoende om niet voor herhaling te vrezen.

