Een maanwagentje voor op aarde

Op een verdwaalde Cadillac en Corvette na verkoopt het wereldconcern niks meer in de Oude Wereld. Hoe anders is de situatie in de Verenigde Staten. Daar slaat GM het pad in van vergroening. Met de Surus bijvoorbeeld. De afkorting staat voor ‘Silent Utility Rover Universal Superstructure’. Het is een rijdend onderstel met schone aandrijving, maar zónder cabine.

De Surus is dan ook gepresenteerd op een beurs voor militaire producten. Het leger houdt wel van autonome voertuigen, onbemande maanwagentjes voor op aarde. Rijden die op een bermbom dan zijn er geen mensenlevens te betreuren. General Motors ontwikkelde een rijdend onderstel met een waterstof-brandstofcel waardoor de Surus elektrisch rijdt zonder schadelijke emissie. Dit maakt het leger duurzamer, stiller en ook minder afhankelijk van fossiele bronnen. De Surus is net een soort legoblokje: voor allerhande toepassingen geschikt. Het Rode Kruis kan op basis van de Surus autonoom rijdende ziekenhuisjes over ruw terrein laten crossen. In containerhavens draagt-ie met gemak containers. Maar de militaire toepassing staat voorop. GM ontwikkelde met de Amerikaanse landmacht eerder een terreinwagen met waterstoftechnologie, de Colorado ZH₂. Tests zijn gaande om te zien of waterstofauto’s geschikt zijn voor legerdienst.