Een maand betaald vaderschapsverlof voor werknemers ING

De vakbonden zijn dat vandaag overeengekomen voor de nieuwe cao. Ook kunnen werknemers boven de zestig voortaan een dag per week vrijwilligerswerk doen, krijgen alle werknemers een loonsverhoging van 1,7 procent, 375 euro per jaar scholingsgeld en een diversiteitsdag: een vrije dag die ingezet kan worden op een religieuze feestdag naar keuze of bijvoorbeeld Bevrijdingsdag.

Het wettelijke doorbetaalde vaderschapsverlof is al tijden een heet hangijzer. Vergeleken met Europese landen is Nederland, met twee dagen betaald vaderschapsverlof, het slechtste jongetje van de klas: in Zweden en Denemarken kunnen ouders het ruime verlof met elkaar delen, al dan niet (deels) doorbetaald. In België kunnen partners bijna vijf maanden onbetaald met verlof, in Duitsland krijgen ze acht weken.

Maar de politiek in Nederland wordt het er ondanks inspanningen van minister Asscher, die vijf dagen wettelijk verlof wil vastleggen, maar niet over eens. Het onderwerp werd aan het begin van de formatie zelfs op de lijst van controversiële onderwerpen gezet, en er vervolgens weer van af gehaald. Aan die onderhandelingstafel stribbelen zowel politici als werkgeversorganisaties tegen, zegt cao-adviseur Henk Strating. Werkgevers waarschuwen voor de hoge kosten en pleiten voor afspraken op maat, per cao. “Des te stoerder is het dat ING nu de stap wel zet. Juist omdat het in de politiek zo’n groot onderwerp is, zou je zeggen dat bedrijven pas op de plaats maken en afwachten wat er wettelijk geregeld wordt.”

Er zijn wel meer Nederlandse bedrijven die ruimhartig zijn met va­der­schaps­ver­lof

Publiciteit Er zijn wel meer Nederlandse bedrijven die ruimhartig zijn met vaderschapsverlof. Zo mogen kersverse vaders die bij Mastercard werken acht weken thuisblijven, hetzelfde geldt voor werknemers van consultancybureau &samhoud. Strating kent niet alle cao's uit zijn hoofd, maar denkt wel dat ING met een maand betaald verlof tot de voorlopers behoort. En omdat de partijen die bij deze onderhandelingen om de tafel zaten met ING op den duur ook met andere banken in gesprek gaan, zou de nieuwe cao van ING een zetje kunnen zijn voor andere banken om ook hun cao aan te passen. "Je wilt natuurlijk niet dat je werknemers weglopen naar ING." De nieuwe cao met het vaderschapsverlof, de diversiteitsdag en de dag vrijwilligerswerk voor zestigplussers komt de bank qua publiciteit niet slecht uit. “Als je een moeilijke periode achter de rug hebt waarin negatief wordt geschreven en gesproken over banken, is een cao-afspraak die opvalt natuurlijk welkom.” Lees ook: Bedrijven lokken talent met langer vaderschapsverlof

