Het Erasmus Medisch Centrum en het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam hadden al een kleine collectie, dinsdag deed de afdeling verloskunde van Rijnstate in Arnhem een openbare oproep.

Baby’s die overlijden in het ziekenhuis zijn vaak te klein voor het kleinste maatje. JoAnne van der Est ontdekte vorig jaar dat er eigenlijk niets is voor kindjes die soms in één hand passen.

Haar eigen kleindochter was drie dagen oud toen ze overleed, na een zwangerschap van 24 weken. De familie kreeg haar mee in een veel te groot shirt. Persoonlijke spullen in een pedaalemmerzak.

Mooi afscheid Van der Est is blij dat ziekenhuizen steeds meer aandacht schenken aan het verlies van heel jonge baby’s, aan de begeleiding van ouders en een mooi afscheid. De donaties kan ze goed gebruiken, vooral als het extravagante Sissi-jurken zijn. Ze verknipte al haar eigen trouwjurk en die van veel kennissen. Inmiddels heeft ze ook een stichting opgericht: Floor de Lis, genoemd naar haar kleindochter. En er zijn vier medewerkers. Onbetaald, benadrukt ze. Van der Est zelf werkt overdag nog gewoon bij een offshore- en gasbedrijf. Voor organza, satijn en kant reserveert ze de avonduren en het weekend. Misschien zouden ouders het liefst een eigen dierbare stof gebruiken, maar daar is volgens de maakster geen tijd voor. “Je hoofd staat er ook niet naar om dat te regelen, je zit met dat intense verdriet.”

