Een liefdesaffaire, machtsmisbruik en leugens: Een justitiedrama in negen bedrijven

1: Aanloop

De Nederlandse opsporing dreigt in een crisis te raken, is de teneur in 2010. Het Openbaar Ministerie kan de hausse aan strafzaken niet aan, en wacht bovendien een aanzienlijke bezuiniging van het kabinet. Het moet allemaal effectiever. Marc van Nimwegen is lid van het college van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM. Hij behoort tot het groepje dat een manier bedenkt om zaken sneller af te handelen, als het kan zonder veel rechtszittingen. Het wordt de ‘ZSM-methode’ genoemd, die inderdaad helpt om de lange wachttijden te bekorten. Er wordt wel gewaarschuwd: bij de stroomlijning van het OM moeten medewerkers nog wel tijd houden om na te denken over hun eigen handelen, over ethische dilemma’s in hun werk.

Een ander speerpunt van Van Nimwegen is de zoektocht naar geschikt en goed opgeleid personeel voor het OM. Hij heeft al drie jaar daarvoor, toen hij nog hoofdofficier was, aangedrongen op snel gebruik van software waarmee goede kandidaten geworven kunnen worden. Zijn zwager is een ondernemer die deze software kan leveren. Van ­Nimwegen is er enthousiast over en zegt het achteraf vooral te hebben aanbevolen. De betrokken inkoper ervaart dit ‘enthousiasme’ wel als een opdracht: de zwager krijgt het contract.