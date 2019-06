Een lege stoel in het klaslokaal: Campagne op scholen tegen uithuwelijken

Een stoel in het klaslokaal die leeg blijft na de zomervakantie. Het komt regelmatig voor. De kinderen die op de stoel hadden moeten zitten zijn achtergelaten in het buitenland of uitgehuwelijkt. Onder het mom van een zomervakantie worden ze door hun ouders meegenomen naar het land van herkomst, vaak gelegen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en in een enkel geval Oekraïne. Hoeveel kinderen jaarlijks onder valse voorwendselen door hun ouders worden meegenomen is moeilijk te zeggen, maar in een onderzoek uit 2014 wordt geschat dat het gaat om zo'n 800 tot 900 slachtoffers.

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA), in 2015 opgericht als een kennis- en expertisecentrum, start donderdag vlak voor de zomervakantie, met de campagne ‘Wacht niet tot het te laat is.’ Klasgenootjes van leerlingen waarvan vermoed wordt dat ze gevaar lopen worden opgeroepen dat te melden. “Vaak hebben de slachtoffers al door dat er iets staat te gebeuren. Vrienden merken dat ook. Wij vragen de vrienden en vriendinnen in kwestie het slachtoffer te ondersteunen bij het zoeken van hulp", zegt Diny Flierman van het LKHA. “Want als ze eenmaal in het buitenland zijn is het een stuk ingewikkelder om hen te helpen.”

Onacceptabel De LKHA kreeg vorig jaar 57 meldingen van achterlating en huwelijksdwang en drie keer haalde het expertisecentrum de kinderen, in samenspraak met de Nederlandse ambassades in het betreffende land en de Raad voor de Kinderbescherming, terug naar Nederland. Dat kan pas nadat de rechter heeft geoordeeld dat de kinderen onder het gezag staan van een voogd. Kinderen worden om uiteenlopende redenen achtergelaten in hun thuisland, zegt Flierman. “Sommige ouders vinden dat hun kind te veel verwestert. Ze worden bijvoorbeeld mondiger, en komen na school niet direct naar huis. In sommige huishoudens is dat onacceptabel. Maar het kan ook zijn dat het kind het niet goed doet op school en dat de ouders veronderstellen dat het in het thuisland beter zal gaan. Vaak hebben ouders het beste met hun kind voor en realiseren ze zich niet wat achterlating betekent.” Het is niet de eerste keer dat de aandacht wordt gevestigd op de problematiek van achterlating en huwelijksdwang. Femmes for Freedom, de organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes, lobbyde jarenlang voor een zogenoemde taskforce. Die kwam er uiteindelijk in de vorm van het LKHA. De actiegroep lanceerde vorig jaar al een sociale media-campagne waarin de slachtoffers werden benaderd.

