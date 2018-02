Een langlaufer uit Tonga en een Ghanees op ijs: dit zijn de paradijsvogels van de Winterspelen

Hij was in één klap een sekssymbool. Beelden van Pita Taufatofua gingen de hele wereld over toen hij tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio (2016) met een ontbloot bovenlijf het stadion betrad. De taekwondoka uit Tonga had zijn lijf ingesmeerd met olie, waardoor zijn spierbundels er extra indrukwekkend uitzagen. De ketting met haaientanden en de traditionele rok met slingers maakten zijn outfit compleet.

Taufatofua vond het ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde zo leuk, dat hij besloot ook voor de Winterspelen te gaan. Langlaufen leek hem wel wat. Al valt er op het eiland in de Stille Oceaan uiteraard nooit sneeuw. Maar dat mocht de pret niet drukken.

Taufatofua wilde bewijzen dat niets onmogelijk is. Hij trainde veel op het strand, rolde over de boulevard op ski's met wieltjes en kreeg het in Duitsland in de sneeuw voor elkaar om een basisniveau te bereiken. En als er een camera was om zijn missie vast te leggen, was de 34-jarige atleet nooit te beroerd om zijn shirt uit te trekken. Ook als het vroor. Natuurlijk kon hij vrijdag tijdens de openingsceremonie maar op één manier opkomen. 's Zomers een vent, 's winters een vent. Taufatofua glom weer in blote bast, ook in de vrieskou.

Nog meer mannen Er lopen meer Taufatofua's rond op de Spelen. Ze moeten zelf een bond oprichten voor een sport waar men in eigen land nog nooit van heeft gehoord. De paradijsvogels op de Spelen hebben een plek voor hun land veroverd door de juiste wedstrijden uit te kiezen en zo aan de internationale kwalificatie-eisen te voldoen. Op wereldbekerwedstrijden krijgen atleten die in de achterhoede eindigen bijvoorbeeld ook punten. Zo kun je toch genoeg punten verzamelen om op de Spelen te komen als er verder geen concurrentie in eigen land is. Maar ze moeten wel iets kunnen natuurlijk. Zo is Akwasi Frimpong ook in Pyeongchang beland. De Ghanees kwam op achtjarige leeftijd in Nederland terecht en is op de Winterspelen al net zo'n sensatie als zijn collega uit Tonga. Frimpong was een succesvol Nederlands sprinter. Hij miste de Spelen van Londen in 2012, maakte een switch naar het bobsleeën maar miste ook Sotsji in 2014. Nu beleeft hij voor zijn geboorteland, als eerste Ghanees ooit, via skeleton zijn eerste olympische avontuur.