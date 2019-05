Een kritisch spandoek gericht aan vice-premier Salvini moest worden weggehaald. Nu hangen ze overal waar hij komt

Opmerkelijk was wel wat er vervolgens gebeurde. Het spandoek werd op last van de politie door de brandweer via ladders weggehaald. Het zorgde voor verontwaardiging onder Salvini-critici, die dit een verkeerde inzet van gemeenschapsgeld vonden en een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Maar hun wraak is zoet: in de steden waar Salvini op campagne komt, hangen inmiddels honderden lakens aan balkons, met teksten als 'Nee tegen de minister van haat' en 'Opzouten, we moeten je niet'. Het zijn er te veel om weg te halen.

En het einde is nog niet in zicht. Zaterdag houdt Salvini een grote verkiezingsbijeenkomst in Milaan, waar ook Geert Wilders bij zal zijn. Die dag is uitgeroepen tot 'de dag van de spandoeken’. Hoogtijdagen voor creatieve Italianen.

Die leven zich trouwens ook al op andere manieren uit. Wanneer de omstreden Lega-leider op een van die mooie Italiaanse pleinen een mensenmassa toespreekt en daarna selfies met zijn bewonderaars laat maken, slaan zij toe. Ze gaan in de rij staan en net wanneer ze zichzelf met Salvini filmen zeggen ze 'Je bent een eikel’ of andere confronterende dingen. De video's, met een verbaasde Salvini, zijn inmiddels een grote hit op sociale media.

