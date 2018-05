Een korting die te mooi is om waar te zijn en andere trucs: het wemelt van de nepwebshops

Internet barst ervan: webwinkels die niet te vertrouwen zijn. In Nederland is naar schatting van de Consumentenbond ten minste een op de vijf webshops malafide. De bond inventariseert foute internetwinkels en probeert deze vervolgens offline te halen. Dat lukte onlangs met 850 van zulke shops.

Lees verder na de advertentie

Ze verkopen kleding, schoenen en tassen. Vaak van bekende merken zoals Nike en Adidas en luxemerken als Hugo Boss en Tommy Hilfiger. Het verschil met bonafide verkooppunten: de prijs is veel lager. Oplichting noemt de Consumentenbond het. “Sites bieden iets aan als echt product, terwijl het dat niet is, en verkoop van nepproducten mag niet in Nederland”, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

Kortingen van 50 of 60 procent, trap er niet in. Je krijgt een nepproduct of helemaal niets. Gerard Spierenburg, Consumentenbond

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. De zin is al vaak uitgesproken door de Consumentenbond en in geval van onlinewinkelen slaat hij weer de spijker op zijn kop. “Kortingen van 50 of 60 procent, trap er niet in. Je krijgt een nepproduct of helemaal niets.”