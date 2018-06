Een koophuis was nog nooit zo duur, starters zakt de moed in de schoenen

Wie nu een huis koopt moet diep in de buidel tasten. Koopwoningen waren nog nooit zo duur. De gemiddelde verkoopprijs lag vorige maand bijna op 284.000 euro. Dat is 9 procent meer dan vorig jaar en het hoogst gemeten gemiddelde ooit. De prijzen liggen ver boven de piek in augustus 2008, net voordat de crisis uitbrak. Toen was de gemiddelde verkoopprijs nog bijna 262.000 euro.

Dit blijkt uit het cijfers van het CBS en het Kadaster. Tijdens de crisis kelderden de huizenprijzen razendsnel. Het dieptepunt was in 2013. Toen was de gemiddelde verkoopprijs nog geen 214.000 euro. Sindsdien stijgen ze weer en worden veel woningen verkocht. Vorige maand waren dat er nog bijna 2000 meer dan een maand eerder. Totaal leverden de verkochte woningen bijna 5,2 miljard euro op.

Het is niet alleen vanwege de lage rente dat de huizenprijzen door het dak gaan

Door de hoge verkoopprijzen daalt het vertrouwen in de woningmarkt, zo blijkt uit de ING woonindex over het tweede kwartaal van 2018 die woensdag verscheen. Het gedaalde vertrouwen komt volgens de bank vooral doordat starters het kopen van hun eerste woning uitstellen. Door de oververhitte woningmarkt en gestegen prijzen zien zij hun kansen somber in.

Meer huishoudens Dat de huizenprijzen door het dak gaan heeft volgens financieel expert Robin Fransman meerdere redenen. Vaak wordt gewezen naar de lage rente, de vele hypotheekverstrekkingen en de gunstige hypotheekrenteaftrek. Maar volgens Fransman is er meer aan de hand. Op de huizenmarkt is grote schaarste doordat er in de crisisjaren weinig is gebouwd. Sommige gemeenten kondigden een bouwstop af. Een heel slecht idee, zegt Fransman. Daardoor is nu een enorme krapte in het aantal woningen ontstaan. Die schaarste drijft de prijs op. Ondertussen stijgt de vraag. De bevolking groeit en de salarissen stijgen, waardoor meer mensen een huis willen en kunnen kopen. Bovendien groeit het aantal eenverdieners. Daardoor groeit het aantal huishoudens, waardoor weer een groter tekort ontstaat. Ook al stijgen de prijzen snel, een vrije val van de huizenprijzen zoals in 2008 verwacht Fransman niet. De vraag naar woningen zal in de meeste regio's nog wel even toenemen, denkt hij. Of we in een bubbel zitten, weten we pas achteraf, zegt hij. Maar de snelle prijsstijgingen in de allerduurste steden als Amsterdam en Utrecht zullen gaan afnemen, verwacht hij.