Een koophuis was nog nooit zo duur, maar is er sprake van een bubbel?

Wie nu een huis koopt moet diep in de buidel tasten. Koopwoningen waren nooit eerder zo duur. De gemiddelde verkoopprijs lag vorige maand op bijna 284.000 euro. Dat is 9 procent meer dan vorig jaar, en het hoogst gemiddelde gemiddelde ooit. Dit blijkt uit het cijfers van het CBS en het Kadaster.

Het recordhoge gemiddelde ligt ver boven de piek in augustus 2008 toen een huis nog bijna 262.000 opbracht. Dat was net voor de crisis, waarna de huizenprijs razendsnel kelderde. Het dieptepunt was juni 2013. Toen was de gemiddelde verkoopprijs nog geen 214.000 euro. Sindsdien stijgen de prijzen weer en worden veel woningen verkocht: vorige maand bijna 2000 meer dan de maand daarvoor.

Door de prijsstijging stellen vooral starters hun eerste koopwoning uit. Hun vertrouwen in de woningmarkt daalt, zo blijkt uit de ING woonindex over het tweede kwartaal van 2018. Na de crisis zijn hypotheekvoorwaarden aangescherpt. Doordat de prijzen ook nog hard stijgen, zien starters hun kansen somber in.

Andere oorzaak voor de prijsstijging is grote schaarste op de huizenmarkt. Dat komt onder meer doordat er tijdens de crisis zo weinig is gebouwd, zegt financieel expert Robin Fransman. Sommige gemeenten kondigden na 2008 zelfs een bouwstop af. Een slecht idee, zegt Fransman over die tijd. De schaarste die toen ontstond, drijft de prijs nu op.

Bubbel

Ook al stijgen de prijzen snel, een vrije val van de huizenprijzen zoals in 2008 verwacht Fransman niet. De vraag naar woningen zal in de meeste regio's nog wel even toenemen, denkt hij. Of we in een bubbel zitten, weten we altijd pas achteraf, zegt hij. Maar de snelle prijsstijgingen in de allerduurste steden als Amsterdam en Utrecht zullen gaan afnemen, verwacht hij.

In 2008 kwam een deel van de snelle daling door de slechte economie, zegt Paul de Vries. Maar net zo belangrijk was de angst die men had dat het slecht ging. Door die psychologische factor betaalden ze minder, waardoor de prijzen sneller daalden.

Volgens De Vries zijn experts het erover eens dat er nu geen sprake van een bubbel is. Juist omdat het regionaal zo verschilt. Van een bubbel is volgens hem pas sprake als de prijs door het hele land snel stijgt, of als mensen veel meer lenen dan ze financieel kunnen dragen. Als de waarde van hun huis dan daalt, werken ze zichzelf in de nesten. Door de strengere hypotheekregels is De Vries daar deze keer niet bang voor.

Woningmarkteconoom van de Rabobank Christian Lennartz is minder optimistisch. Hij denkt dat er in grote steden als Amsterdam wel degelijk een bubbel is. Die ontstaat als beleggers gaan speculeren, zegt hij. "Ze bieden veel meer dan de vraagprijs omdat ze denken dat ze de woningen de komende jaren duur kunnen verhuren. Ze voorspellen zo dat de woningmarkt zal blijven stijgen. Met dat vertrouwen drijven ze de prijs verder op."

Zodra er iets onverwachts in de economie gebeurt, en beleggers zich terugtrekken, kan de markt snel inzakken. Over het algemeen geldt dat hoe harder de prijzen stijgen, hoe sneller de prijs ook weer zal dalen, zegt hij. Het betekent niet dat de stijging zal stoppen, maar de kans is er wel. Rabobank verwacht overigens dit jaar en volgend jaar dat de huizenprijzen verder zullen stijgen. Maar niet alles is te voorspellen, zegt Lennartz. Zoals de psychologie. “Mensen kunnen er plots allemaal zat van zijn om ver boven de vraagprijs te bieden. Dan zal de markt weer dalen.”