Een Koningsdag met veel een-op-een contact

De toeschouwers genoten na de uitzending met Wilfried de Jong des te meer van hun Koningsdag. Het weer in Brabant hielp ook nog eens mee. Alleen op het eind van de dag, bij het optreden van Guus Meeuwis, vielen er een paar spatjes.

Veteraan H.J. Kroes was nog diep onder de indruk van de openhartige koning. Vooral de delen die gingen over de dood van zijn broer Friso vond de Tilburgse oud-militair indrukwekkend. “Ik vond het aangrijpend, heel aangrijpend, hoe hij daarover vertelde.”

Daarnaast vond Kroes mooi hoe de koning sprak over de nabestaanden van de slachtoffers van MH17. “Je zag de verbindende rol die hij als koning heeft en die hij steeds beter invult. Ik begreep ook hoe juist hij de mensen steun kon bieden in die verschrikkelijke tijd die zij doormaakten. Als je een jaar daarvoor je broer door een ongeluk bent kwijtgeraakt, kun je als geen ander een schouder bieden om uit te huilen.”

Misschien is dat ook wel terecht. In Tilburg konden daardoor vele duizenden mensen aan de dranghekken staan en in contact komen met de familie die zich met onverminderd enthousiasme van deze taak kwijt. Met zichtbaar plezier gaan ze op de foto met Oranjefans, maken zij praatjes, delen ze high fives uit en schudden ze met links en rechts uitgestoken handen. Het een-op-een contact is vermoedelijk de beste manier om de liefde voor de monarchie in stand te houden.

In Tilburg kregen de acht regiogemeenten op een plein, met daarom heen tribunes, de kans om te laten zien waar zij voor staan. In Dordrecht duurde dit onderdeel twee jaar geleden bijna drie kwartier, terwijl in Tilburg alles binnen een kwartier gepiept was. De looproute door de stad daarentegen leek veel langer dan de vorige edities.

Het was alweer de derde Koningsdag in nieuwe snit. Bij een deel kijkt de koninklijke familie naar een presentatie van wat de om de stad heen liggende gemeenten te bieden hebben. Daarnaast is er een deel waarbij de familie in de stad rondloopt en aan dingen meedoet. Dat laatste onderdeel lijkt met het jaar groter te worden.

Foto met een verhaal

De koning, koningin en hun aanzienlijke gevolg arriveerde in de Brabantse stad met de trein. Vandaar liepen zij langs de zogeheten ‘dertien werelden’ van de stad (013 is het kengetal). Deze tocht ging van de wereld van de 77 koren die Tilburg rijk is, via de cultuur van carnaval tot aan Tilburg als onderwijsstad. Bij de wereld Tilburg in geuren en kleuren mochten Willem-Alexander en Máxima even proeven.

Bij de plaatselijke Loc Brouwerij, kregen zij een biertje aangeboden, een uitstekende pale ale gemaakt van sinaasappels. Volgens medewerker Daniël Tano bedankten zij beleefd. “Zij proefden liever van onze biologische appelsap. Leek me een goede keuze. Het is een lange dag voor hen.”

Even verderop stond Bas Asselberg die zwaaide met zijn vuist en triomfantelijk omkeek naar zijn omstanders. “Yeah, she did it”. In zijn hand hield hij een grote foto van een nog jonge Máxima met daarop in zwarte stift een handtekening. “Vijftien jaar heb ik hier op gewacht, weet je dat. Nu is het me gelukt.”

Vijftien jaar heb ik op de handtekening van Máxima gewacht. Nu is het me gelukt Bas Asselberg

Volgens Asselberg zit aan de foto een speciaal verhaal. Het is een half jaar gemaakt voordat Nederland kennismaakte met de aanstaande verloofde van de troonsopvolger. “Ik heb een vriend die in een fotostudio aan het Noordeinde in Den Haag werkte. Niemand kende haar toen nog. Bij toeval ontdekte ik die foto in een stapel. En nu dus die handtekening. Mijn dag kan niet meer kapot.”

