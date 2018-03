Een klassieke 'whodunit': wie vermoordde de 80-jarige Rietje?

Hans W. steekt een duim op naar de publieke tribune. Zodra hij van de rechter de kans krijgt, bedankt hij iedereen die hem en zijn vrouw komen steunen. Dat zijn er nogal wat. W. is een bekend figuur in Amsterdam-Oost. Net als zijn moeder dat was voor haar dood.

Het verhaal dat W. (55) en Susan H. (56) haar zouden hebben vermoord, laat niet lang op zich wachten. Al op de dag dat de 80-jarige Maria 'Rietje' Esselaar wordt gevonden in haar woning aan het Kastanjeplein, staat zijn broer daarover tumult te maken voor het huis, zegt W.

Dat was 12 juni 2016. Nu staat de rechter op het punt uitspraak te doen in de zaak tegen het echtpaar. Komende donderdag horen W. en H. of de rechtbank er net als het Openbaar Ministerie van overtuigd is dat zij de bejaarde vrouw hebben vergiftigd met oxycodon, een morfine-achtige pijnstiller. De eis tegen beiden: zestien jaar cel. Want ook al is niet vast komen te staan wie van de twee de pillen toediende, het echtpaar heeft een gelijk aandeel in deze macabere zaak, vindt het OM.

En er is het getapte gesprek tussen de echtelieden in de auto. "Zolang wij niet bekennen, weten ze niet wie het gedaan hebben."

Zij hadden onbeperkt toegang tot het huis van Riet omdat de tuinen aan elkaar grenzen. Alleen bij hen thuis wordt oxycodon gevonden. Susan had die pillen acht maanden eerder voorgeschreven gekregen toen ze haar schouder brak na de val in hun boot.

Zaken als deze, waarbij kinderen terecht staan voor de moord op een ouder, zijn in Nederland jaarlijks op één hand te tellen. Het verhaal - hoe triest ook - heeft volgens de officier van justitie ook trekken van een klassieke 'whodunit' die we kennen van de literatuur en van detectives op tv. Een zoektocht naar de daders die bij Hans en Susan eindigt, omdat er simpelweg geen andere mogelijkheid is.

Erfenis

Dat Riets eigen zoon en schoondochter - haar mantelzorgers - verantwoordelijk worden gehouden voor haar dood, is niet de enige reden dat de zaak zoveel opzien baart in de buurt. Riet heeft dik vijftig jaar in het loodgietersbedrijf van de familie gestaan aan het plein vlakbij het Oosterpark. De familie bezit er ook meerder panden. Het leverde Riet een vermogen op. En de bijnaam 'Hertogin van het Kastanjeplein'.

Na de dood van haar man, namen Hans en een broer de zaak over. Ergens daar is het mis gegaan. Er kwam ruzie. Slaande ruzie. Als agenten na de 112-melding over Riets dood ter plaatse komen, kennen ze het adres.

Duidelijk is dat Riet twee van haar zonen had onterfd, en alleen Hans haar geld zou krijgen

De verhalen over wat er precies is voorgevallen in de familie, hangen sterk af van de persoon aan wie je het vraagt. Duidelijk is dat Riet twee van haar zonen had onterfd, en alleen Hans haar geld zou krijgen. Volgens de broers isoleerde en manipuleerde Hans zijn moeder. Volgens Hans wilden zijn broers moeder wegstoppen in een tehuis voor dementerenden en haar geld verkwanselen.

De onterfde zonen waren een procedure bij de rechter gestart om een onderbewindstelling af te dwingen. Hun moeder was dement, stellen zij. Hans houdt het op 'in de war'. De verhalen die in de buurt rondgaan dat Riet werd opgesloten in huis en wel eens op de deur stond te bonken omdat ze naar buiten wilde, worden volgens hem zwaar overdreven. Zijn moeder raakte de laatste tijd weleens de weg kwijt als ze alleen de straat op ging. Daarom is toen besloten de deur op slot te doen, zodat ze alleen onder begeleiding naar buiten ging. Ook werd er iemand in huis gehaald om te helpen bij de verzorging en Riet gezelschap te houden.

Vanaf het eerste moment wordt de dood van de bejaarde vrouw als 'verdacht' bestempeld. Volgens agenten die die zondagmorgen in 2016 ter plaatste komen nadat schoondochter Susan 112 heeft gebeld, is er gerommeld met spullen in de slaapkamer. Zo zit er beddengoed in de wasmachine en ligt de oude vrouw onder een schoon laken op bed.