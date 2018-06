Een klant met een hoog risico, maar geen controle

ABN Amro is al meer dan honderd jaar actief in de financiering van bedrijven in de diamant- en edelstenenbranche. Een riskante sector, waar zowel de bank als toezichthouders bovenop moeten zitten. Diamanten worden vaak gewonnen in conflictgebieden, waardoor het risico op corruptie groot is. Bovendien lenen de waardevolle stenen zich voor mogelijke witwasconstructies, waar banken extra alert op moeten zijn.

Lees verder na de advertentie

Dat banken steeds strenger worden op de diamantbedrijven, blijkt in 2016 al in België. Ari Epstein, directeur van het Antwerp World Diamond Center, klaagt voor de Kamercommissie Panama Papers dat banken diamantairs uitsluiten. “Niet omdat zij commercieel geen aantrekkelijk profiel zouden hebben, niet omdat hun boekhouding niet transparant is, niet omdat ze te klein of te groot zijn, maar gewoon omdat ze actief zijn in de diamantsector.” Het leidt er zelfs toe dat de Belgische minister van economie Kris Peeters in maart van dit jaar met een wetsontwerp komt die banken verplicht zaken te doen met diamantbedrijven.

ABN Amro is wel altijd zaken blijven doen met dia­mant­be­drij­ven, maar de bank erkent dat er inherent hoge risico’s aan de bedrijven zitten

ABN Amro is wel altijd zaken blijven doen met diamantbedrijven, maar de bank erkent dat er inherent hoge risico’s aan de bedrijven zitten. Dat blijkt uit antwoorden op vragen die Trouw en het FD in 2016 stellen over de betrokkenheid bij diamantbedrijf Diacore. Uit de Panama Papers bleek dat ABN Amro kredieten verstrekt aan dat bedrijf, dat eigendom is van Daniel Steinmetz. Hij richtte het bedrijf op met zijn broer Beny Steinmetz, die omstreden is vanwege een corruptiezaak in het West-Afrikaanse Guinee.

Niet onomstreden “Specifiek voor bedrijven uit deze sector geldt dat banken en toezichthouders deze klanten met verhoogde aandacht monitoren” zei de bank destijds. “Over dit beleid legt de bank verantwoording af aan de toezichthouders. De verhoogde aandacht houdt bijvoorbeeld in dat ABN Amro elke klant periodiek aan een review onderwerpt en transacties continue worden gecheckt.” Is dat gebeurd in het geval van de broers Steinmetz? Nee, zo bleek al uit de Panama Papers in 2016. Beny Steinmetz was tot en met 2015 betrokken bij Diacore, terwijl ABN Amro volhield dat hij in 2013 uit het bedrijf was gestapt. De bank bleek zelfs niet te weten dat Beny Steinmetz klant was via andere bedrijven, onderdeel van BSGR, dat betrokken is in de Guineese corruptiezaak. Maar ook Daniel Steinmetz is niet onomstreden, zoals ABN Amro twee jaar geleden nog deed voorkomen. Al in 2015 verschenen er verhalen over zijn relatie met een andere omstreden Israëliër, Dan Gertler. Deze Gertler, ook wel de onderkoning van Congo genoemd vanwege zijn nauwe banden met het regime in dat land, wordt eind 2017 door de VS op de sanctielijst geplaatst. Zakendoen met hem is daardoor strafbaar in de VS.

In opspraak Volgens ABN Amro bestaat de verscherpte controle op klanten in de diamantensector uit ‘extra reviews bij elke eigendoms-, naam-, structuurwijzigingen en directiewisselingen’. “Bij dergelijke gebeurtenissen, en ook bij negatieve publiciteit, wordt de klantrelatie opnieuw bekeken en beoordeeld waarbij diverse onafhankelijke functies en soms ook externe adviseurs betrokken zijn”, zei de bank al in 2016 in antwoorden op vragen van Trouw en het FD. Ook Daniel Steinmetz is niet onomstreden, zoals ABN Amro twee jaar geleden nog deed voorkomen Gebeurde dat ook in het geval van Daniel Steinmetz? Die vraag is voorgelegd aan ABN Amro, die officieel laat weten: “Wij doen geen mededelingen over – al dan niet – klanten.” Uit interne mails die worden verstuurd tussen de perswoordvoerders en de afdeling die verantwoordelijk is voor de klantcontrole, blijkt dat de bank bepaald niet naar de letter van haar beleid handelt. “‘Weten we ook hoe onze client due dilligence is verlopen?”, vraagt de woordvoerder. “Met andere woorden: hebben wij onderzoek gedaan naar de klant?” “Ik zie in ons case management dat er in ieder geval geen Enhanced Due Diligence door Security & Intelligence Management zijn uitgevoerd op deze partijen”, meldt een senior inlichtingenspecialist. Dat staat voor een extra klantencontrole, waartoe banken veelal verplicht zijn als klanten publicitair in opspraak raken. Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met het FD, en de Belgische media Knack, De Tijd en Le Soir.