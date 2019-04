Een kijkje bij ‘Meneer Kristel’ is wel een eyeopener voor de meisjes op Girlsday

Voor Vera (13) is techniek haar lust en haar leven. Gaat haar vader klussen in de schuur, dan staat zij hem bij. Grote kans dat haar toekomst in de bètasector ligt. Dat ze vandaag mag rondkijken bij Container Service C. Groenenboom is een voorrecht. Met bewondering luistert ze naar de directeur. Een vrouw. Kristel Groenenboom leidt sinds haar 23ste een bedrijf met, buiten haar, één vrouw en dertig mannen. “Heel stoer”, vindt Vera.

Lees verder na de advertentie

Zo’n mannenomgeving zou de leerling van het Markland College in Oudenbosch ook niet afschrikken. Met zo’n 25 andere eerstejaars meisjes van het technasium loopt ze een ochtend rond op het Oosterhoutse bedrijf. “Op deze leeftijd hoeven de kinderen nog niet te kiezen wat ze willen worden”, zegt Groenenboom, die ook het boek ‘Mag ik Meneer Kristel even spreken?’ schreef over alle vooroordelen waarmee ze te kampen heeft.

Al is er van deze groep maar één die lasinspecteur wordt of een in­ge­ni­eurs­di­plo­ma haalt, dan is deze dag al geslaagd Kristel Groenenboom

“Ik wil dat ze in elk geval nadenken over techniek. Als je ouders in een heel andere hoek zitten en je hebt dit nooit gezien, dan ga je zelf ook iets anders doen. Van alle banen in de techniek wordt maar 13 procent door een vrouw vervuld. Al is er van deze groep maar één die lasinspecteur wordt of een ingenieursdiploma haalt, dan is deze dag al geslaagd.”

Girlsday wordt georganiseerd door VHTO, het landelijk expertisebureau voor vrouwen en meisjes en bètawetenschap, techniek en ICT. Dit jaar bezoeken bijna 11.000 meisjes 377 bedrijven. “De dag is bedoeld als eye-opener”, zegt directeur Cocky Booij. “Veel meisjes hebben een simplistisch beeld over de functies in deze sector. Bouwer, lasser, architect, dan houdt het vaak op. Ze hebben geen idee wat ze met IT, big data en kunstmatige intelligentie nog meer kunnen doen. En we laten hen in contact komen met rolmodellen. Affiniteit krijg je door mensen te ontmoeten.”

Alle campagnes ten spijt, vindt Booij Nederland de slechtste leerling van de klas qua vrouwenparticipatie in de techniek. “We willen het niet weten, maar de genderstereotypering is hier groot.” Dat is ook de ervaring van Groenenboom. “Als ik werktuigbouwkundigen zoek, zijn er alleen mannen beschikbaar. Ik woon in België, daar is het al veel beter verdeeld. Ik had er vroeger een docente die mij enthousiast maakte om handelsingenieur te worden. Ze is echt belangrijk geweest voor mijn toekomst.”

Ontwerpen Voor de leerlingen van het Markland College is die toekomst nog ver weg. Maar mochten ze ooit een andere richting kiezen, dan is het in elk geval niet uit onwetendheid. Elise (13) weet nog niet wat ze wil, een carrière als ontwerper sluit ze niet uit. “Op school zijn we bezig met het ontwerp voor een basiskamp voor militairen, we hebben ook een maquette gemaakt voor een waterzuiveringsinstallatie.” Tijdens de rondleiding van Groenenboom wordt ze enthousiaster over het idee om hierin verder te gaan. Het bedrijf heeft uit containers al een gevangenis, een hotel, studentenwoningen en een sportschool vervaardigd. Buiten staan delen van een tribune opgesteld. Elise is onder de indruk. Het kan zo maar zijn dat zij die ene uit deze groep is die door Girlsday over de streep wordt getrokken.

Lees ook: