Een kat praat, behalve in het kattencafé

Over honden heeft de wetenschap geen twijfel, maar katten zijn mysterieus. Ze kunnen hun baasje volgen als die wijst waar het voer is. Maar ze zullen, anders dan honden, niet met lodderige ogen omkijken als ze er niet bij kunnen. Honden kunnen tientallen commando’s onderscheiden en aan de toon van de baas horen hoe de stemming is, van katten is dat onduidelijk.

Aan de beweging van oren en kop konden ze afmeten dat een kat haar naam inderdaad onderscheidt van vergelijkbare woorden

Japanse onderzoekers doken in het mysterie, en wel met de vraag of een kat de naam verstaat die haar is gegeven. Ze lieten katten hun eigen naam horen én woorden met hetzelfde aantal lettergrepen en dezelfde accenten. Aan de beweging van oren en kop konden ze afmeten dat een kat haar naam inderdaad onderscheidt van vergelijkbare woorden. En niet alleen als die door haar baasje wordt uitgesproken, maar ook uit de mond van een vreemde, rapporteren ze in vakblad Scientific Reports.

Huisgenoten Een kat blijkt ook sterker te reageren op haar eigen naam dan op die van andere katten in huis. Ze heeft blijkbaar in de gaten dat op haar naam iets zal volgen, goed (knuffel, eten!) of slecht (naar de dokter, in bad!). Dat lukt haar nog met een paar katten in huis, maar niet meer in de kattencafé’s, ontdekten de Japanners. De katten die daar wonen kunnen hun naam wel onderscheiden van woorden, maar niet van die van huisgenoten. De verklaring: in een kattencafé – razend populair in Japan – roepen bezoekers zoveel namen door elkaar van katten die ze meestal nog niet kennen, dat het niet meer uitmaakt. Welke naam ze ook roepen: gewoon erop afgaan, en je wordt vertroeteld.

