Een kantoor naast de Oval Office, maar had Hicks invloed op Trump?

Als dochter Ivanka eigenlijk de vrouw is van president Trump, dan is Hope Hicks zijn dochter. Dat schrijft Michael Wolff in zijn bestseller ‘Fire and Fury’ over Trump’s entourage in het Witte Huis.

Het moet een behoorlijke klap zijn geweest voor Trump dat zijn perschef hem woensdag haar vertrek meldde, één dag nadat zij negen uur werd gehoord door de veiligheidscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Die commissie onderzoekt – net als speciaal aanklager Rober Mueller – Russische inmenging in de verkiezingen en belemmeren van de rechtsgang door de president.

Bij het verhoor gaf Hicks toe dat ze voor Trump af en toe ‘de waarheid heeft opgerekt’. Zo hielp zij bij het opstellen van een misleidende verklaring over de ontmoeting van Donald Trump junior met Russen.

Eenmaal in het Witte Huis klom zij op tot de vierde communicatiedirecteur in korte tijd. De verjaagde strateeg Steve Bannon noemde deze benoeming tot chef een overwinning van Jarvanka – het echtpaar Ivanka en Jared Kushner.

Hicks was fotomodel voor Ralph Lauren en PR-medewerker in New York. Zo kwam zij terecht bij het bedrijf van Ivanka Trump, die haar in 2015 naar de campagne van Trump haalde. Anderhalf jaar lang reisde zij met hem en zijn campagnemanager het land door. Het klikte tussen ‘Hopey’ en Trump. Hij is dol op mooie vrouwen die niet tegenspreken, zij kon zijn karakter verdragen.

Ja-knikker

Hicks kreeg een onaantastbare positie. Maar had zij werkelijk macht? Eerder was zij Trumps persoonlijke ja-knikker die hem dag in dag uit de bevestiging gaf waar hij zo naar snakt, schrijft Wolff. Trillend stond ze voor hem, als ze het nieuws van de dag zo positief mogelijk bracht. Als de baas boos wordt, zwijgen alle hoge medewerkers. Hicks was het standaard met hem eens. Ze was vaak in zijn gezelschap en schoof aan bij een staatsdiner in Tokio.

Hicks was ook poortwachter voor verslaggevers. Maar ze wist dat haar belangrijkste taak was onzichtbaar te blijven. Trump verdraagt immers niemand anders in de schijnwerpers. Eén keer sprak ze op een bijeenkomst, op verzoek van Trump ‘enkele woorden’. Het werd: “Hallo. Vrolijk kerstfeest allemaal, en dank je Donald Trump.”

Sinds haar vriend, stafsecretaris Rob Porter, opstapte (hij werd beschuldigd van huiselijk geweld door zijn twee ex-vrouwen) werd Hicks gevolgd door paparazzi. Dat zou de druppel zijn geweest, aldus vrienden.

Hoe meer hoge medewerkers het Witte Huis verlaten, hoe onzekerder het voor Trump wordt wat naar buiten komt over de dagelijkse gang van zaken. Onder ede bij hoorzittingen, tegen speciaal aanklager Mueller of de media. Hope Hicks heeft veel gezien. Het zal een reden zijn dat Trump haar als ‘voortreffelijk’, en ‘waarlijk groots persoon’ prijst.

