Een jonge generatie zeilers laat zich zien in Medemblik

Het is rustig in Medemblik bij het regatta center. Te rustig, wat Jaap Zielhuis betreft. De bondscoach van de Nederlandse zeilselectie ergert zich al jaren aan de afnemende belangstelling voor het belangrijkste zeilevenement in Nederland, de Medemblik Regatta.

Sinds de intrede van de World Cups is het niet meer voor alle zeilers vanzelfsprekend om eind mei af te reizen naar West-Friesland voor de wedstrijd op het IJsselmeer. Afgelopen week zat er ook een Europees kampioenschap, dat in dezelfde week werd gehouden, in de weg. Alleen de RS:X klasse in het windsurfen en de 49-zeilklasse had een sterk bezet veld.

Trekvogels

"Vroeger waren we net trekvogels", zegt Zielhuis. "In de winter zaten we in het zuiden en dan trokken we met z'n allen langzaam naar het noorden. We hadden iedere maand een grote wedstrijd waar de beste zeilers waren."

We plukken nu de vruchten van onze zeilacademie Bondscoach Jaap Zielhuis

Volgens Zielhuis heeft de internationale zeilfederatie World Sailing een fout gemaakt door de wereldbekerwedstrijden tussen de al bestaande grote zeilevenementen te plannen. Daardoor zijn er te veel wedstrijden. "Je kunt niet van sporters verwachten dat ze iedere week ergens anders in actie komen. Dan zitten ze de hele tijd in de auto. Het is wel jammer. De competitie is daardoor minder geworden."

Voor de Nederlandse selectie was Medemblik een verplichting, mits er geen EK-deelname op het programma stond. De bond wil dat de nationale toppers ook in eigen land te bewonderen zijn. Niet iedereen was daar blij mee. Marit Bouwmeester stemde er schoorvoetend mee in. Ze is net terug van de EK, waar ze haar Europese titel in de Laser Radial heeft geprolongeerd. Het paste eigenlijk niet in haar programma richting de WK in de zomer, dus deed ze slechts een paar races mee en probeerde ze er een trainingsweek van te maken.

Dorian van Rijsselberghe was er wel, het RS:X veld was goed bezet. Maar de 29-jarige windsurfer is niet goed in vorm. Vorige maand vond hij zichzelf op de wereldbekerwedstrijd in het Zuid-Franse Hyères terug op de 27ste plek. In Medemblik werd hij 16de en miste hij de medal race.

Die resultaten baren Zielhuis zorgen. "Als coach denk je: gast, kom op. Het is je werk. Gelukkig is hij er zelf het meeste van geschrokken. Na Hyères is hij weer dagelijks aan de bak gegaan. Het vuurtje brandt echt nog wel bij hem. Maar hij moet er zelf voor zorgen dat het aan blijft."