Een jaar na de ingreep heeft de laatste boer van Sint-Eustatius een idee voor een nieuw begin

Moet je eens meekomen”, zegt Mevrille Hazel. “Ik wil je wat laten zien.” Hij klopt zijn zolen schoon en vanaf de werkschuur volgt hij een betonnen pad door het hoge gras. Midden in de velden komt dat uit bij een monumentje. In de twee flankerende vlaggemasten tikken de koorden tegen het roest. Een bankje wacht hier al jaren op een voorbijganger.

De bronzen plaquette draagt de tekst ‘18 februari 1987’, met daaronder de naam van Willem-Alexander. “Hij was de eerste prins die hier bij een officieel bezoek wat aardappels heeft gerooid”, zegt Hazel met een glimlach. Maar dat was het dan ook. Nederland heeft daarna nooit meer iets met dit vruchtbare land gedaan.

Mevrille Hazel (61) is de laatste boer van Sint-Eustatius. Die bijzondere gemeente van Nederland kent grote armoede, vooral doordat het leven er zo peperduur is. Alles wordt geïmporteerd. “Maar dat hóeft helemaal niet”, zegt Hazel, die ooit landbouwkunde studeerde in Venezuela. “Kijk eens hoe vruchtbaar het hier is. In dit tropische moessonklimaat valt méér regen dan in Amsterdam. Door de passaatwind verdampt het snel, maar daar heb ik iets op gevonden. Ik werk met slangen voorzien van druppelaars, die de plant aan de voet heel gericht water geven. Dan nóg zijn er te lange droge periodes. Maar als ik hier afgedekte reservoirs zou hebben, of een pijp die elders opgevangen regenwater brengt, kan ik het hele jaar boeren.”

De democratie is even aan de kant gezet, een paardenmiddel zoals dat voor het laatst in 1951 werd ingezet toen het Groningse Finsterwolde een communistische heilstaat dreigde te worden. De ingreep vond ook op Sint-Eustatius niet zomaar plaats. Een door het kabinet ingestelde ‘commissie van wijzen’ had daarvóór vastgesteld dat het eiland nadat het op 10 oktober 2010 van een Antilliaans eiland een Nederlandse gemeente werd, langzaam maar zeker afkoerste op een staatsgreep.

Misschien is het momentum wel daar, nu Nederland een jaar geleden hard heeft ingegrepen en het voltallige bestuur en de Eilandsraad (vergelijkbaar met het college en de gemeenteraad) naar huis stuurde. Mike Franco, de oud-parlementsvoorzitter van Curaçao, is er vanaf dat moment de almachtige regeringscommissaris, met als zijn rechterhand Meryn Stegers, de oud-burgemeester van Tubbergen.

De droom van Hazel, het verlaten monument in zijn veld en de weggelopen stagiaires vertellen in het kort het veel grotere verhaal over het eiland dat in de achttiende eeuw nog De Gouden Rots heette. Iets kleiner dan Schiermonnikoog met de bevolking van Ameland, heeft Statia zoals de Engelstalige bevolking haar eiland noemt, een enorme potentie. Maar dan moet Nederland de juiste investeringen doen, die de laagopgeleide bevolking niet laten weglopen, maar juist stimuleren zich uit de armoede te werken.

Hij heeft nu nog acht hectare in gebruik, die vol staan met geurende tomaten, felpaarse aubergines, komkommers en paprika’s. Watermeloen en boerenkool groeien zij aan zij. Verderop wuift zelfs een boom vol rijpe passievruchten. “Als ik water had en 25 hectare land, kon ik heel Sint-Eustatius voeden, en Saba en Bonaire erbij. Ons eiland kan de groentemand van het Caribisch gebied zijn.” Kan, want Nederland heeft zich nog niet laten zien, en Statianen willen niet op het land werken. “Dat doet ze te veel aan de plantages uit de slavernij-tijd denken, zeggen ze. Vorig jaar heb ik op dit land acht stagiaires opgeleid, maar die zitten nu allemaal achter een bureau.”

Tegendraads bestuur

Terwijl het eiland kampte met werkloosheid, armoede, jeugd- en gezinsproblematiek (80 procent van de kinderen groeit op in een éénoudergezin) en verwaarlozing van de openbare ruimte (kapotte wegen, overal afval), begon het bestuur steeds tegendraadser te worden in haar contact met Nederland. Er was volgens de commissie sprake van wetteloosheid en financieel wanbeheer, discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen.

Clyde van Putten, de leider van de grootste partij PLP, begon zich steeds meer als ‘president’ van een onafhankelijk Statia te gedragen en deed toen hij de overname door Nederland voelde aankomen nog de uitspraak dat ‘ze’ de militairen op Sint-Eustatius zouden ‘vermoorden en verbranden in de straten van Sint-Eustatius’. Maar dat was ook zo’n beetje zijn laatste uitspraak. Met het formele argument van de ‘grove taakverwaarlozing’ greep Nederland in.

Hoewel die ‘commissie van wijzen’ zeer kritisch was over de opstelling van het Statiaans bestuur, kreeg ook Nederland een tik op de vingers. Dat had eerder het gevoel van bemoeizucht en bevoogding dat op Statia heerst moeten onderkennen. Den Haag is te lang op afstand gebleven, en heeft de ogen gesloten voor de erbarmelijke omstandigheden daar. Precies de conclusie die de commissie-Spies (geleid door de burgemeester van Alphen aan den Rijn) drie jaar eerder ook al deed, maar dat rapport verdween in een la.

Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) die tegenwoordig over Caribisch Nederland gaat, trekt zich die kritiek ook aan. “De Statianen hebben het gevoel dat ze in de steek zijn gelaten door Nederland.” Hij wil Sint-Eustatius tegen de borst drukken, en zichtbaar ook de andere landen en gemeenten in Caribisch Nederland. Op Sint-Eustatius is volgens hem nu eerst een ‘levensreddende dotteroperatie’ nodig. Maar, zo benadrukt hij ook: “Nederland is geen klusbedrijf dat straks weer weggaat. Nederland heeft een zorgplicht”, zegt hij. “Ondersteuning zal altijd nodig blijven.” Knops valt goed op Sint-Eustatius. Ze geloven dat hij het meent. Ze merken dat hij naast staatssecretaris, ooit óók wethouder van Horst aan de Maas was. Hij kan groot denken, maar óók op kleine schaal samenwerken.

© Sinaya Wolfert

Maar hoe moet dat, de wederopbouw van een eiland? Wie door de straten als de De Ruyterweg slentert, de Beatrixweg of de lange Fort Oranjestraat afloopt die uitkomt bij de gelijknamige vesting op de klif hoog boven de oceaan, merkt dat al het achterstallige onderhoud ook direct de charme van het eiland is. Door haar isolement en het ontbreken van strand is het niet uitgegroeid tot een fun-paradijs met hoge hotels. Sint-Eustatius is een oorspronkelijk eiland gebleven, waarop iedereen elkaar voortdurend groet.