Een jaar geen Facebook? Alleen voor duizend euro

Wat is Facebook je waard? Het is een moeilijke vraag. De dienst is gratis, er is geen prijs die de waarde ervan voor de gebruiker kan uitdrukken. Facebook behoort tot de waardevolste ondernemingen ter wereld, met een jaaromzet van zo’n 40 miljard dollar, grotendeels uit advertenties, en meer dan 2,2 miljard gebruikers. Als het een land zou zijn, was het het grootste van de wereld. Maar wat is de toegevoegde waarde van Facebook voor al die gebruikers?

Sommige mensen wilden voor minder dan honderd dollar een jaar zonder Facebook leven, anderen eisten meer dan 50.000 dollar

Er wordt weliswaar geen prijs betaald die dat laat zien, maar daardoor laat de econoom zich niet uit het veld slaan. Als die de waarde wil kennen van goederen die geen prijs hebben – een wolkenloze hemel bijvoorbeeld, of rechtvaardigheid – organiseert hij een veiling, en laat hij mensen bieden. Dat deden Amerikaanse economen ook met Facebook, zij het dat ze de boel omdraaiden: ze vroegen mensen hoeveel compensatie ze zouden eisen om hun Facebook-account voor een jaar te sluiten. En deze veiling was echt: de laagste bieder (het was immers een omgekeerde veiling) kreeg zijn geld op vertoon van bewijs dat hij zijn Facebook-pagina op zwart had gezet.

De uitkomst: een dikke duizend dollar. Dat was het gemiddelde, maar de spreiding was groot. Er waren mensen die voor minder dan honderd dollar een jaar zonder Facebook wilden leven, mensen die daarvoor meer dan 50.000 dollar eisten, én mensen die zelfs weigerden om daar een prijs op te zetten. Maar dat gemiddelde van duizend dollar laat zien wat de economische waarde van Facebook is, schrijven de onderzoekers in vakblad PLOS One. Als je de huidige beurswaarde van Facebook deelt door het aantal gebruikers, kom je op 246 dollar. De werkelijke waarde van Facebook, zeggen deze economen, is dus minstens viermaal zo groot.

