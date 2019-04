Een integriteitscommissie zal NOC-NSF niet altijd helpen

Het was een horrorscenario voor sportkoepel NOC-NSF. Op de dag dat Jorrit Bergsma in Pyeongchang op de Winterspelen zijn olympische titel wilde verdedigen op de tien kilometer, 15 februari 2018, kwam er groot nieuws naar buiten. De Volkskrant onthulde dat Bergsma’s coach, Jillert Anema, in Sotsji vier jaar daarvoor een ­poging tot matchfixing had gedaan.

Die dag ging het natuurlijk niet ­alleen maar over schaatsen. Het is een situatie die de sportkoepel niet meer mee wil maken. De zaak is één van de redenen voor de scheidend voorzitter André Bolhuis om met het voorstel te komen een integriteitscommissie op te richten. De commissie moet zaken als die van Anema, en de affaire rondom IOC-lid Camiel Eurlings, die in ­opspraak kwam omdat zijn ex-vriendin aangifte had gedaan van mishandeling, tegen het licht houden.

Mooi initiatief, vindt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. Maar of het zin heeft vraagt ze zich af. “Het is altijd goed om je te laten adviseren door wijze mensen en kritisch naar ­jezelf te kijken, maar met de zaak-Eurlings had zo’n commissie volgens mij niets kunnen doen. Omdat hij als IOC-lid in het bestuur van NOC-NSF zat, ging het IOC over zijn aanblijven.”

Omdat het IOC geen reden zag tot zijn aftreden, bleef Eurlings zitten. Pas toen de publieke opinie zich tegen hem keerde, besloot hij uiteindelijk zelf om af te treden. Daar had een commissie volgens Olfers weinig aan kunnen doen. “Je kunt wel een advies uitgeven om af te treden, maar als dat slechts een advies is, kan hij gewoon blijven zitten als hij dat wil.”

Matchfixing

De zaak Anema is een ander verhaal, zegt Olfers. Daar had zo’n commissie wel kunnen optreden. Anema, die ook de Franse schaatsers begeleidde in Sotsji, vroeg in 2014 aan de ­Nederlandse bondscoach Arie Koops of de Nederlandse mannen in de ploegenachtervolging tegen de Franse ploeg iets minder hard konden rijden om gezichtsverlies te besparen. De coach was bang dat de Franse schaatsers anders de steun van de bond zouden verliezen. De poging tot matchfixing, waar niet op in werd gegaan, werd geheim gehouden. Tot het op een pijnlijk moment toch naar buiten kwam.

Had het tuchtrecht van de bonden hier niet iets aan kunnen doen? Nee, zegt Olfers. “Anema kwam onder de vlag van NOC-NSF in actie, dat staat volledig los van de schaatsbond. Als zoiets op regionaal niveau was ­gebeurd, had dat wel gekund. In dat soort gevallen wordt het tuchtrechtelijke systeem van de bonden ook goed gebruikt.”