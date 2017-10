Een huis kopen in zes stappen

Ze bestaan echt: Fundaverslaafden. Uren en uren turen ze naar foto’s en plattegronden op de bekende huizenwebsite, terwijl ze niet eens echt een huis zoeken. Het lijkt een beetje gek om hier een voorbeeld aan te nemen, maar het is wel een goede manier om de markt te leren kennen. Stel een ruime zoekopdracht samen, laat je op de hoogte houden via e-mailnotificaties en kijk elke ochtend even of er nog nieuwe huizen te koop zijn. Zoek niet naar het perfecte droomhuis, maar bewaar huizen die er iets van weg hebben. Door huizen te bewaren, ontdek je welke huizen snel verkocht worden en welke de kneusjes zijn.

Stap 2. Word een financiële nerd of schakel er een in

Er zijn leukere dingen in het leven dan je inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten. Probeer er toch maar de lol van in te zien, want voordat je gaat bieden op een huis, is het noodzakelijk te weten hoe hoog de maandlasten zijn die je bereid bent te betalen. Ook belangrijk: het inbrengen van eigen geld. Naast de koopsom krijg je te maken met allerlei extra kosten, waaronder de overdrachtsbelasting. Deze kosten kun je niet betalen via een hypotheek. Spaargeld is onmisbaar. Je kunt ook je ouders lief aankijken. Zij kunnen tot een bedrag van 100.000 euro belastingvrij aan jou schenken.

Ga langs bij een of twee onafhankelijke hypotheekadviseurs. Een eerste gesprek is meestal gratis en helpt enorm bij het verkrijgen van inzicht in het financiële plaatje. Ook fijn: een hypotheekadviseur kan je vertellen welke stukken (bijvoorbeeld een loonstrook of jaarrekeningen van je onderneming) je allemaal moet verzamelen om een hypotheek rond te krijgen. Diezelfde stukken kun je later ook gebruiken om de verkoper te overtuigen dat het financieel wel goed zit.