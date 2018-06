Een huis is ook een soort kledingstuk dat je aantrekt

En tegenwoordig woon ik in een Amsterdams huis van de Hoornse architect M.J.E. Lippits, met Berlagense invloeden en art-nouveau kenmerken; hij heeft ook het Amsterdamse Grand-Café Schiller ontworpen.

Zo, dat klinkt beter dan Kopsstraat 18, of Bronckhorststraat 21. Want over ieder huis is wel nagedacht, zelfs het eenvoudige rijtjeshuis in de Dr. van de Veldestraat in de Hoogeveense wijk Krakeel waar ik van m'n derde tot m'n vijfde woonde, moet ooit op de tekentafel hebben gelegen alvorens de bewoners er hun houten gansjes en rustieke naambordjes op timmerden.

Ik was vooral gefascineerd door de zorg die architect Frank Lloyd Wright aan de binnenkant van het huis had besteed

In zijn roman 'De bekoring' beschrijft Hans Münstermann hoe de architect Van Epen door het door hem ontworpen buurtje loopt om erachter te komen waarom mevrouw Klein (crisis, saai huwelijk) haar gezin heeft achtergelaten en uit het door hem gebouwde huis is weggelopen. De architect als bezorgde vader: vergaat het je wel goed in zijn huis?

Zelfs de kleren pasten bij het interieur Ik moest eraan denken toen ik een paar weken geleden een huis van mijn favoriete bouwheer Frank Lloyd Wright, bezocht, Taliesin West dat in de woestijn van Arizona vlakbij Phoenix ligt. Snikheet, 41 graden, we kregen rode parasolletjes en flesjes water mee om de rondleiding te overleven. Een huis zo plat als de aarde waar het op ligt (Wrights zogeheten prairiestijl), maar ik was vooral gefascineerd door de zorg die de architect aan de binnenkant had besteed. Akoestiek die ervoor zorgde dat je je stem niet hoefde te verheffen, een trap die zo draaide dat je als door een tunnel opeens in het volle licht kwam te staan, net een openbaring, lage ramen zodat je de zon in de woestijn kon zien ondergaan. Wright, man van het Gesammtkunstwerk, ontwierp zelfs kleren voor zijn vrouw die bij het interieur pasten. Wij willen onze spullen en ook onze huizen personaliseren (modewoord) Daar zouden wij, eigenwijze bewoners van huizen die we op de buitenkant na (en soms zelfs die) zelf willen bedenken niet meer tegen kunnen, zo'n dictatoriale bouwstijl. Wij willen onze spullen en ook onze huizen personaliseren (modewoord). Maar Frank Lloyd Wright maakte dwingende huizen, die je met kleuren en vormen in een bepaalde stemming moesten brengen en je een zeker soort levenswijze opdrongen. In zekere zin was hij een absoluut heerser. Zo feodaal loop ik soms ook door mijn eigen huis, denkend aan wat Lippits met de toekomstige bewoners voorhad, waarom dat erkertje zus, die gangboog zo, de trap op waar ik nu al twintig jaar lang steeds net m'n hoofd niet stoot. Je hebt het niet altijd in de gaten maar een huis is ook een soort kledingstuk dat je aantrekt. 'Huis, ik bewoon u nog. / Uw lampen schijnen in mijn ziel, / alsof ze met u samenviel / en geen ruimte vermag / zijn duisternissen in te doen / tussen het licht van nu en toen.' (Gerrit Achterberg)