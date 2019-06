Een huis huren voor minder dan 1000 euro? Dat kunnen veelverdieners in Den Haag voortaan vergeten

De gemeente Den Haag gaat inkomenseisen stellen in de vrije huursector. Bewoners met een inkomen boven de 57.000 euro bruto voor alleenstaanden of 67.000 duizend euro bruto voor meerpersoonshuishoudens komen niet meer in aanmerking voor een huurhuis in het middensegment. Dat zijn woningen die volgens de puntentelling van de gemeente 720 tot 1000 euro huur per maand waard zijn. Het opleggen van beperkingen aan de vrije huursector is een noviteit. Bij sociale huurwoningen (tot 720 euro huur per maand) bestaat zo’n maximale inkomenseis al.

Vandaag stemt de Haagse gemeenteraad over het onorthodoxe voorstel van wethouder Boudewijn Revis (VVD) van wonen. Binnenkort neemt het nabijgelegen Zoetermeer praktisch dezelfde verordening aan. Huisbazen in de steden moeten daarna een vergunning aanvragen voor het verhuren van een woning in het middensegment. Om te bepalen of een woning in dat segment valt hanteert de gemeente de puntentelling die ook wordt gebruikt om te bepalen of een woning tot de sociale huursector behoort. Een appartement krijgt onder meer punten voor het aantal vierkante meters en de grootte van het aanrecht.

Als liberaal valt mij dit zwaar. Maar het woningtekort is een groot probleem dat opgelost moet worden Wethouder Boudewijn Revis (VVD)

Bestaande bewoners die veel verdienen hoeven niet te vrezen voor een boete, net als modaal verdienende Hagenaars met een loonsverhoging: de maatregel geldt alleen voor nieuwe huurcontracten.

Concurrentie Het plan is vooral bedoeld om de concurrentie voor woningen in het middensegment kleiner te maken. Het heeft geen directe invloed op de huurprijs, maar grootverdieners mogen straks niet meer meedingen naar huizen in dat segment. De gemeente hoopt op deze manier Den Haag bewoonbaar te houden voor mensen met een modaal inkomen. “We hebben een lerarentekort, dan moet een docent uit Hengelo wel in Den Haag een betaalbare woning kunnen vinden”, zegt Revis. “Politieagenten kunnen na afloop van een nachtdienst niet afreizen naar Appingedam, die moeten om de hoek wonen.” Een duurder huurhuis kunnen deze modaalverdieners niet betalen, zegt hij: ze zijn in vergelijking tot andere groepen nu al het grootste deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Met de maatregel creëert Den Haag geen tweede beschermde woonlaag bovenop de sociale huursector, benadrukt de wethouder. “Anders dan wat Amsterdam en Utrecht nastreven, stellen we niet de maximale huurprijs vast. We bepalen alleen wie toegang heeft tot de huizen.” Met andere woorden: Als de gemeentelijke puntentelling beslist dat een huis tot het middensegment behoort, mag het alleen verhuurd worden aan mensen met een inkomen tot 57.000 euro. Welke prijs een huisbaas in de praktijk vraagt, is aan hem. Saillant is dat het Haagse woonplan om de vrije huurmarkt in te perken afkomstig is van VVD’er Revis. “Als liberaal valt mij dit zwaar. Maar het woningtekort is een groot probleem dat opgelost moet worden. Deze noodmaatregel schaffen we af als het evenwicht in de stad terug is”, zegt hij. Om dat evenwicht op lange termijn te herstellen wil de wethouder woningen bijbouwen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen, erkent hij. Is zo’n inperking van de vrije markt eigenlijk wel toegestaan? Ja, stelt een woordvoerder van minister Ollongren van binnenlandse zaken. Eind mei stemde de Eerste Kamer in met een wetswijziging die expliciet meldt dat gemeenten bij woningschaarste eisen kunnen opleggen aan de vrije sector. Die schaarste is er, met name in de grote steden. Landelijk vallen slechts 500.000 van de bijna 8 miljoen woning in het gewilde middensegment. De minister zelf werkt ondertussen aan een eigen ‘noodknop’ om excessieve huurverhogingen te voorkomen. Daar wil wethouder Revis niet op wachten. “Wij nemen een alternatieve maatregel, die wellicht zal laten zien dat een ‘noodknop’ niet per se nodig is.”

