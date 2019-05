Een hogere rente op je studielening, wat betekent dat? Vier vragen en antwoorden

1. Waarom wordt de rente op studieleningen verhoogd?

Het is een afspraak uit het Regeer­akkoord. Daarin staat dat het studievoorschot, zoals het leenstelsel wordt genoemd, in 2020 moet aansluiten bij de 10-jaarsrente in plaats van de huidige 5-jaarsrente. Het levert de schatkist 250 miljoen euro op in 2060. Het is nodig, zegt de regering, omdat de afbetaaltermijn op studieleningen bij de introductie van het leenstelsel is opgerekt van 15 naar 35 jaar. Dat levert een gat in de begroting op.

2. Wat betekent die renteverhoging concreet voor studieleningen?

Minister van Engelshoven (onderwijs) rekent meestal met het volgende voorbeeld: een student met een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro zal door de voorgenomen ­10-jaarsrente over de totale schuld gemiddeld 5500 euro meer betalen. Neelie Kroes zei daarover vorige week op NPO Radio 1: “We praten over 12 euro per maand. Dat is vier biertjes.”

Het voorbeeld van de minister is echter alleen van toepassing op het huidige, gunstige rentepercentage van staatsobligaties dat momenteel geldt op de kapitaalmarkt. Hierbij wordt gerekend met de gemiddelde rentes over de afgelopen tien jaar: voor de 5-jaarsrente geldt 1,78 procent, voor de 10-jaarsrente gaat het om 2,56.

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) maakte een inventarisatie van de rente-ontwikkeling van 2001 tot 2010 – een periode waarin de rente gemiddeld gezien hoger lag. De studentenorganisatie vergeleek in die jaren de 5- en 10-jaarsrente. Als je de rentepercentages van 2004 plakt op de schuld van 21.000 euro, komen er heel andere bedragen uitrollen. Toen gold namelijk een percentage van 3,35 procent voor de 5-jaarsrente en 4,21 voor de 10-jaars. De gemiddelde extra rentelasten, rekenend met de 10-jaarsrente, komen dan ineens neer op 7200 euro. Als je in 35 jaar je studieschuld van 21.000 euro afbetaalt, betaal je in totaal 23.770 euro aan rente, meer dus dan de huidige lening.

3. Minister van Engelshoven blijft benadrukken dat de renteverhoging niets af doet aan het sociale aspect van het leenstelsel. Klopt dat?

Je betaalt terug naar draagkracht en nooit meer dan 4 procent van je inkomen. Studenten die later 20.000 euro of minder verdienen, hoeven sowieso geen geld terug te betalen. “Maar omdat de totale terugbetaaltermijn is verhoogd naar 35 jaar, zijn de maandlasten relatief laag ten opzichte van de hoogte van de schuld, waardoor het in de lijn der verwachting ligt dat het overgrote deel van de studenten hun studieschuld, inclusief de rente, volledig zal afbetalen”, zegt het ISO hierover.

Daar komt nog eens bij dat de meeste studenten sowieso niet beseffen dat de rente na vijf of tien jaar kan veranderen. Het rentepercentage, nu rond de 0 procent, wordt pas vastgesteld een jaar nadat de student is afgestudeerd. “Dit is super kwalijk. Als je een hypotheek afsluit bij de bank, dan vertelt de bank meteen tegen welke rente je leent”, zegt Carline van Breugel van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Naast deze onwetendheid, is lenen ook wel erg makkelijk: een paar klikken op de DUO-site en een student ontvangt 800 euro. Zonder de waarschuwing ‘geld lenen kost geld’. Marco Florijn, voorzitter van de branchevereniging schuldhulpverlening, vindt dit raar: “Een bank gaat ook eerst in gesprek met zijn cliënten en wijst hen op de gevolgen van een lening.”

4. In de Tweede Kamer werd het plan om de rente te verhogen vorig jaar aangenomen. Maar de voltallige oppositie stemde tegen. Hoe liggen de verhoudingen in de Eerste Kamer die vandaag debatteert?

Naar alle waarschijnlijkheid zal de oppositie opnieuw tegenstemmen. SP-Kamerlid Frank Futselaar pleitte eerder al voor een limiet op het rentepercentage. “De rente is historisch laag. Maar dat blijft niet altijd zo.”

Anne-Wil Duthler, die na het verlaten van de VVD-fractie als zelfstandig senator doorgaat, overweegt ook tegen het plan te stemmen. Als zij doorzet, is de wet van tafel. En de kans is klein dat de Eerste Kamer, die binnenkort aantreedt in een nieuwe samenstelling, de wet in een later stadium alsnog aanneemt.