Een historisch moment: de Eritrese president brengt een bezoek aan ex-aartsvijand Ethiopië

“Welkom thuis”, scandeerde de menigte toen de Eritrese president samen met de Ethiopische premier Abiy Ahmed zaterdagmorgen door de brede straten van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba reed.

“Hoor me hijgen. Ik kan het goede nieuws niet meer bijbenen”, twitterde een jonge Ethiopiër langs de route waar de vlaggen van beide landen broederlijk aan dezelfde lantaarnpalen wapperden.

Het begon allemaal in april toen de nieuwe en hervormingsgezinde premier Abiy een eerste handreiking deed naar Eritrea en beloofde de bepalingen van het vredesakkoord van 2000 uit te voeren. Dat betekent concreet Ethiopische troepen terugtrekken uit grensgebieden waarvan een VN-arbitragecommissie bepaalde dat ze aan Eritrea behoren.

Het twee jaar durende grensconflict tussen beide landen heeft niet alleen aan vele tienduizenden mensen het leven gekost maar scheidden families van elkaar. Zoals boordwerktuigkundige Henok Berhane die voor Ethiopian Airlines werkt en op dezelfde vlucht zat als Abiy toen de premier vorige week naar Asmara ging. Henok zag na aankomst in de Eritrese hoofdstad zijn moeder voor het eerst na lange tijd. Hij studeerde in Addis Abeba toen de oorlog uitbrak maar werd niet uitgewezen omdat zijn vader Ethiopisch is. “Ik heb de hele heenvlucht gehuild”, vertelde de boordwerktuigkundige.

Abiy’s belofte werd vorig weekend bekroond met zijn bezoek aan de Eritrese hoofdstad Asmara waar hij door Isaias en Eritreeërs met veel warmte werd ontvangen. En nu is het de beurt aan de Eritrese president om een driedaags bezoek aan Ethiopië te brengen dat hij voor het laatst 22 jaar geleden bezocht. Hij bezoekt onder meer een groot industriecomplex en zondag woont hij een groot openluchtconcert bij waar Ethiopische en Eritrese artiesten optreden.

Meer rust in de regio

De toenadering tussen beide landen gaat in ijltempo. Woensdag vond de eerste commerciële vlucht tussen Addis Abeba en Asmara plaats. De tickets waren binnen een uur na aankondiging uitverkocht. Ook werden de telefoonverbindingen herstelt dat ertoe leidde dat Ethiopiërs gewoon nummers draaiden in Eritrea om wie er ook opnam te begroeten als oude verloren vrienden. De oude Eritrese ambassade in Addis Abeba werd binnen enkele dagen opgeknapt zodat Isaias er een bezoek aan kan brengen.

De internationale gemeenschap juicht de ontwikkelingen toe en hoopt dat de herstelde betrekkingen meer rust in de regio brengen maar ook dat de 72-jarige Isaias meer vrijheid toelaat. Hij voert een uiterst repressief bewind waardoor duizenden Eritreeërs naar vooral Europa vluchtten. De hoop bestaat dat hij in de voetsporen van Abiy treedt die binnen enkele maanden democratische hervormingen doorvoerde in Ethiopië dat heel lang autocratisch werd geleid.

Ethiopië en Eritrea geven aan meer te willen dan warme omhelzingen en wapperende vlaggen. Beide lijken erop uit om hun economieën op elkaar aan te sluiten. Voor het kleine Eritrea is het veel grotere Ethiopië een reuzenafzetmarkt voor goederen. En Ethiopië, zonder toegang tot de zee, is opgetogen over de inmiddels getekende overeenkomst dat het de havens van Eritrea kan gebruiken. Het herstel van de relaties zal beide landen geen windeieren leggen.

Lees ook:

Historische toenadering tussen Ethiopië en Eritrea

Voor het eerst in lange tijd zitten de leiders van Ethiopië en Eritrea samen aan tafel. Er gloort vrede en economisch gewin. Het historische bezoek van de Ethiopische premier Abiy Ahmed aan oude rivaal Eritrea ging 8 juli gepaard met omhelzingen, gelach en vreugdetranen.