Een hekel aan sneeuw: meer had Kohl niet met de dichter gemeen

Ruim een decennium eerder, in 1984, had hij Israël als bondskanselier voor het eerst bezocht en ook toen kleefde een zekere botheid aan zijn bezoek; niet alleen muntte hij toen het begrip van 'de genade van de late geboorte' (Kohl werd in 1930 geboren en volgde in de oorlog alleen een paramilitaire training zonder gevechtshandelingen) waarmee hij zichzelf van iedere blaam leek te willen zuiveren, maar ook voerde hij in zijn delegatie Kurt Ziesel mee, een journalist en schrijver van de rechtervleugel van de CDU, die ooit nog voor de Völkische Beobachter, de partijkrant van de nationaal-socialisten, schreef.

Op zich was het niet ongebruikelijk bij staatsbezoeken een literator mee te nemen, op zijn Chinareis in 1975 werd Helmut Schmidt begeleid door de Zwitserse auteur Max Frisch, maar de keuze voor Ziesel was nogal rauw. Zo rauw dat een andere schrijver, Manfred Beyer, zich onlangs afvroeg hoe Kohls verhouding tot de literatuur eigenlijk was.

In zijn net verschenen boek 'Das blindgeweinte Jahrhundert' (over de aanwending van tranen in historische zaken) verhaalt hij van een ander bezoek van Kohl, namelijk dat aan het Zwitserse Raron, waar de bondskanselier in april 1989 aan het graf van dichter Rainer Maria Rilke stond. Beyers vertelling ('Der Tag von Raron') cirkelt om de raadselachtigheid van dit eerbetoon aan een 'zo geparfumeerde' dichter van een man die toch moeilijk van literaire gevoeligheid beticht kon worden.

Helmut Kohl wist met sneeuw ook weinig aan te vangen

Helmut Kohl moet er het dromerig gelaagde epitaaf hebben gelezen, dat Rilke zelf vervatte:

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern

Roos, oh zuivere tegenspraak, het genot, niemands slaap te zijn onder zoveel oogleden

Maar, schrijft Beyer, foto's zijn er niet van dat moment en ook weten we niet of Kohl misschien in tranen was; wel is er een beeld van Kohls vrouw Hannelore aan het graf, terwijl haar man in zijn antracietkleurige trenchcoat lachend een stuk verder naar achteren staat, alsof hij geen deel uitmaakt van het eerbetoon. Misschien was het Hannelore, die op dit bezoek had aangedrongen, gist Beyer, en was Rilke voor haar een van de dweperijen uit haar jeugd. Een meisjesdroom.

April 1989. Het half jaar voor de wereld zou veranderen. Rilke was een ongevaarlijke dichter. Die ongevaarlijkheid zou Kohl later handig gebruiken bij de aftocht van de laatste Sovjettroepen uit het oosten van Duitsland. Hij hemelde daarbij Rilke op als grote vriend van de Russen; Rilke had in 1899 en 1900 meerdere maanden in Rusland doorgebracht en was onder de indruk geraakt van de cultuur.

Er ligt sneeuw op die foto's van Raron. Sneeuw waarover Rilke schreef: Ich weiss mit Schnee nicht viel anzufangen. Een ander, curieus beeld uit Raron dat ik vond was dat van Kohl, uitgegleden in de sneeuw.

Hij wist met sneeuw ook weinig aan te vangen, zoveel had hij met Rilke gemeen.

