Een heerlijke, ononderbroken nacht dankzij een kleverig goedje uit België

Een lezer heeft pas een lepeltje Droomsap voor het slapen genomen, op aanraden van zijn moeder. Een kleverig goedje, dat hem zelfs door de luide kerkklokken van het godshuis in de straat heen deed slapen. Hem kwam ter ore dat meer mensen die op de Veluwe wonen dit kruidendrankje gebruiken voor een goede nachtrust, zelfs als vervanging van oxazepam. Er zou sprake zijn van een trend.

De lezer, die nog wel eens zo'n heerlijke, ononderbroken nacht wil maken, vraagt zich af of hij zich moet inlaten met dit soort alternatieve middelen. Want Droomsap is niet verkrijgbaar bij de apotheek, überhaupt nergens in Nederland. Je moet het bestellen in een Belgische winkel met het de toepasselijke naam 'De Dromenwinkel'.

Die winkel uit Brussel ziet de vraag uit Nederland toenemen, laat de eigenaresse weten. Jaarlijks stijgt de levering met 15 à 20 procent, zegt zij. Zonder dat er reclame wordt gemaakt. Dat mag namelijk niet omdat er een stofje in het sap zit dat doxylamine heet. Die stof blijkt niet in Nederland geregistreerd als geneesmiddel, leert navraag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Volgens de inspectie bestaat er 'geen handelsvergunning voor producten met doxylamine'. Een reden geeft zij daar niet bij, de inspectie heeft 'geen oordeel' over Droomsap als slaapmiddel. Volgens de Dromenwinkel staat het Nederlanders vrij om het te bestellen, als zij dit maar niet doorverkopen. De inspectie geeft hier geen uitsluitsel over.

Kruidenmengsel

Dan de samenstelling van het sap. Naast doxylamine bevat Droomsap een kruidenmengsel van onder andere haver, maretak, passiebloem, honing, citroenzuur, vanille en alcohol (3 procent). Dat laatste is natuurlijk niet erg gezond. Doxylamine is in andere Europese landen, zoals Duitsland en België, zonder recept te koop.

De slaapverwekkende stof is een antihistaminicum, een middel uit de jaren vijftig en zestig tegen allergie en hooikoorts. Omdat de stof ook in de hersenen terecht komt, heeft het een versuffende bijwerking en zit met die reden in allerlei slaapmiddelen, als Dornomil. Een woordvoerder van het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen laat weten dat het middel niet schadelijk is. Het MSD medisch handboek meldt dat vooral ouderen last kunnen krijgen van bijwerkingen van dit middel, zoals bijvoorbeeld een droge mond. Ook is veelgehoorde kritiek op het doxylamine dat het went, dus binnen een paar dagen niet meer werkt.

Proberen, dat Droomsap? Nee, beter niet, luidt het advies van de 'slaapprofessor' Eus van Someren: "Er wordt van alles en nog wat vermarkt om beter te slapen: als er geen gedegen wetenschappelijk onderzoek is gedaan en gepubliceerd, is er werkelijk geen enkele aanleiding te veronderstellen dat het zou werken."

Dat geldt ook voor doxylamine, wat eigenlijk een stof is die in een ver verleden werd gebruikt voor iets anders. De effecten op slapen zijn niet onderzocht. Kortom, er is volgens Van Someren geen reden om te denken dat het zou werken. Met slaapproblemen kun je altijd het beste naar de huisarts gaan. En als het moet medicatie gebruiken waar bewijs voor is.

In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Lees hier eerdere artikelen.